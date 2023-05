Με κορυφαίους star του Hollywood (Τζούλια Ρόμπερτς, Τζόρτζ Κλούνεϊ, Βαϊόλα Ντέιβις) και μεγάλες ταινίες, σπέσιαλ αφιερώματα και ένα ξεχωριστό κανάλι γεμάτο γέλιο για 2 μήνες υποδέχονται τον Ιούνιο τα κανάλια Novacinema και το Novalifε!

Οι τέσσερις Κυριακές του Ιουνίου, υπόσχονται blockbusters και μεγάλες ταινίες στην Sunday Premiere στο Novacinema1 (22:00).

Με την αληθινή ιστορία και υποψήφια για 2 βραβεία BAFTA του καλύτερου σκηνοθέτη και ης κα της καλύτερης ηθοποιού « The Woman King » ( Κυριακή 4/6) με τους Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch

» ( Κυριακή 4/6) με τους Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch Με τη ρομαντική κομεντί « Ticket to Paradise » (Κυριακή 11/6) με τους George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd

» (Κυριακή 11/6) με τους George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd Με την κωμωδία δράσης « Riders of Justice » (Κυριακή 18/6) με τους Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Roland Moller

» (Κυριακή 18/6) με τους Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Roland Moller Με το αστυνομικό θρίλερ «Bandit» (Κυριακή 25/6) με τους Mel Gibson, Josh Duhamel, Nestor Carbonell, Elisha Cuthbert

Το καλοκαίρι προβλέπεται ξεκαρδιστικό και για αυτό έχει φροντίσει η Nova με το Pop-Up κανάλι, Novasummer που θα κρατήσει συντροφιά στους συνδρομητές για δύο μήνες, από τις 16 Ιουνίου έως τις 16 Αυγούστου. 45 κωμωδίες back to back από τις 21:30 υπόσχονται άφθονο γέλιο!

Παράλληλα, οι σινεφίλ τον Ιούνιο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από τη νέα αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη. «Miami Vice» (1/6), «The Next Three Days» (8/6), «Pride & Prejudice» (15/6), «8 Mile» (22/6), «Intolerable Cruelty» (29/6) είναι τα φιλμ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova.

Οι συνδρομητές και τον Ιούνιο μέσα τις αγαπημένες τους ανανεωμένες ζώνες, «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα δουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 τρεις νέες σειρές. Από την Τρίτη 6/6 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα προβάλλεται η δραματική σειρά «Made in Oslo» με τους Pia Tjelta, Jakob Cedergren, Ola G. Furuseth ενώ τη σκυτάλη παίρνει την Πέμπτη 8/6 και κάθε Πέμπτη στις 22:00 η κωμική σειρά «Lucky Hank» με τους Bob Odenkirk, Arthur Keng, Haig Sutherland. Από την Παρασκευή 16/6 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα κάνει πρεμιέρα η σειρά μυστηρίου και φαντασίας «Quantum Leap» με τους Raymond Lee, Caitlin Bassett.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Κυριακή 18/6 ένα ολοήμερο αφιέρωμα (από τις 11:30 έως και τις 22:50) για τη Happy Father’s Day με ταινίες και σειρές όπως «Μπαμπάδες στο παγκάκι», «Adopt a daddy», «Strong fathers, strong daughters», «A journal for Jordan», «End of sentence», «Falling», «Father figures». Ταυτόχρονα, στο Novalifε όλο το καλοκαίρι θα προβληθούν νέα επεισόδια από το «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon, καθημερινά μετά τη ταινία των 21:00.

Πλούσιο όμως είναι και το μενού με τα New Box Sets της ΕΟΝ! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν δέκα συναρπαστικές σειρές: «The sea beyond», «Chapelwaite», «Under Suspicion – Trail of Blood», «Bloom», «Empassy», «Roadkill», «Three Families», «The Miniaturist», «Made in Oslo» και «Quantum Leap».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.