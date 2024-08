Novacinema: Καθηλωτικός Αύγουστος με τις πρεμιέρες «Trolls Band Together», «Infinity Pool», «The Hill», «The Night of the 12th»

Ο Αύγουστος έρχεται με συναρπαστική, καθηλωτική και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Αυτόν τον Αύγουστο οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες με το blockbuster «Trolls Band Together» (11/8), την αστυνομική ταινία τρόμου «Infinity Pool» (4/8), την αληθινή ιστορία «The Hill» (18/8) και την αστυνομική δραματική ταινία «The Night of the 12th» (25/8). Και φυσικά το αγαπημένο καλοκαιρινό κανάλι Novasummer ολοκληρώνει αυτό το μήνα (μέχρι 16/8) τις πλούσιες δόσεις γέλιου.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Την αστυνομική ταινία τρόμου « Infinity Pool » (4/8) με τους Alexander Skarsgard , Mia Goth , Thomas Kretschmann ​ σε σκηνοθεσία του Brandon Cronenberg

» (4/8) με τους σε σκηνοθεσία του Το blockbuster « Trolls Band Together » (11/8) μεταγλωττισμένο με τις φωνές των Φοίβου Ριμένα, Πηνελόπης Σκαλκώτου, Χρήστου Θάνου, Θάνου Λέκκα σε σκηνοθεσία των Tim Heitz, Walt Dohrn

» (11/8) μεταγλωττισμένο με τις φωνές των σε σκηνοθεσία των Την αληθινή ιστορία « The Hill » (18/8) με τους Dennis Quaid, Scott Glenn, Joelle Carter σε σκηνοθεσία του Jeff Celentano

» (18/8) με τους σε σκηνοθεσία του Την αστυνομική δραματική ταινία «The Night of the 12th» (25/8) με τους Bouli Lanners, Bastien Bouillon, Thibaut Evrard σε σκηνοθεσία του Dominik Moll.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Και επειδή κινούμαστε σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση το αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer θα συνεχίσει προσφέρει μέχρι τις 16 Αυγούστου τις καλύτερες επιλογές από τις πλέον ξεκαρδιστικές κωμικές ταινίες αλλά και ταινίες με άρωμα Ελλάδας.

Σκηνή από το «The Night of the 12th«

Σκηνή από το «The Hill»

Σκηνή από το «Trolls Band Together»

Στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ξανά τα ντοκιμαντέρ Coco Chanel: Unbuttoned (6/8), Call me Kate (13/8), Queen of Speed (20/8) και Julie Andrews Forever (27/8).

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The TonightShow Jimmy Fallon» και μετά το show θα κάνουν πρεμιέρα οι σειρές «Professor T Season 2» (από 15/8) και «Rapa» (από 23/8).

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Αυγούστου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤVπου τους ταιριάζει.