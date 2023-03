Η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) ντύνεται νύφη στην 3η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Hulu, Only Murders in the Building, όπως αποκάλυψε ο Στιβ Μάρτιν (Steve Martin) που αποτελεί τον έναν από τους τρεις αγαπημένους πρωταγωνιστές της σειράς.

Ο Στιβ Μάρτιν ανέβασε στο Twitter του φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν του Only Murders in the Building και φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι θα δούμε και έναν γάμο στα νέα επεισόδια της σειράς, ο οποίος θα είναι της Μέιμπελ, του χαρακτήρα της Σελίνα Γκόμεζ.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε προϊδεάσει ότι θα γίνει ένας γάμος στην τρίτη σεζόν, με τον κόσμο να υποθέτει ότι ο Τσαρλς Χέιντεν Σάβατζ, ο χαρακτήρας που υποδύεται στη σειρά, θα παντρευόταν με τη Τζόι, τον χαρακτήρα που υποδύεται η ηθοποιός Άντρεα Μάρτιν (Andrea Martin).

Τελικά, φαίνεται ότι ο ίδιος θέλησε να διαψεύσει τις φήμες για γάμο του χαρακτήρα του και να μας δώσει μια ακόμα «γεύση» από την τρίτη σεζόν του Only Murders in the Building. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω:

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Turns out this happened, too. pic.twitter.com/2bWzL3Z15J — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Στις φωτογραφίες είναι η Σελίνα Γκόμεζ με νυφικό και οι άλλοι δύο πρωταγωνιστές, ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ (Martin Short) να φορούν επίσημα κοστούμια και να μας δίνουν μια ιδέα ότι θα τη συνοδεύσουν στον γάμο της.

Ήδη έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο teaser τρέιλερ της 3ης σεζόν του Only Murders in the Building που θα προβληθεί στο Hulu αλλά και στην Ελλάδα μέσω του Disney+. Στο τρέιλερ αποκαλύπτεται ο ρόλος της Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) που θα κάνουν την εμφάνισή τους στη συγκεκριμένη σεζόν:

Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Πολ Ραντ (Paul Rudd) αλλά και άλλοι ηθοποιοί, όπως οι: Άσλεϊ Παρκ (Ashley Park), Τζέρεμι Σάμος (Jeremy Shamos), Λίντα Έμοντ (Linda Emond) και Γουέσλι Τέιλορ (Wesley Taylor) σε άγνωστους μέχρι στιγμής ρόλους