Το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν της σειράς που έγινε…. λατρεία είναι γεγονός. Αν και κανείς δεν ξέρει πότε θα προβληθεί ξανά το Only murders in the building, το Hulu αποκάλυψε λίγα πράγματα για το ρόλο της Μέριλ Στριπ.

Δίπλα στον Στιβ Μάρτιν, τον Μάρτιν Σορτ και τη Σελένα Γκόμεζ, αυτή τη σεζόν θα είναι η Μέριλ Στριπ και ο Πολ Ραντ. Τους είχαμε δει σε βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ανεβάσει οι πρωταγωνιστές στα social media, αλλά τώρα παίρνουν… σάρκα και οστά στο πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν του Only murders in the building.

Το Hulu δεν έχει μέχρι τώρα ανακοινώσει πότε θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν.

Το Only murders in the building θα είναι διαθέσιμο και στο Disney+, όπως και οι άλλες δυο σεζόν.

Απ’ όσα βλέπουμε στο σύντομο πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν, η Μέριλ Στριπ παίζει κάποιο μέλος του θιάσου της νέας παράστασης που ετοιμάζει ο Όλιβερ (Μάρτιν Σορτ) στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Πολ Ραντ είναι, όπως είδαμε στο τέλος του δεύτερου κύκλου, ο Μπεν Γκλενρόι, το θύμα της δολοφονίας που καλούνται να εξιχνιάσουν οι Τσαρλς (Στιβ Μάρτιν), Όλιβερ (Μάρτιν Σορτ) και Μέιμπελ (Σελένα Γκόμεζ).

Στη νέα σεζόν θα δούμε σκηνές από το… παρελθόν, που θα βοηθήσουν τους τρεις ενοίκους της πολυκατοικίας Αρκόνια στη Νέα Υόρκη να λύσουν άλλον ένα φόνο.