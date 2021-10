Δεν θα κυκλοφορήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η ταινία των «Peaky Blinders», με τα γυρίσματα να αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2023, ένα χρόνο δηλαδή μετά την πρεμιέρα του έκτου και τελευταίου κύκλου της σειράς.

Σύμφωνα με το Variety, προφανώς παραμένει άγνωστη η ημερομηνία της πρεμιέρας της ταινίας για τους «Peaky Blinders», διότι προέχει το κλείσιμο της τηλεοπτικής σειράς, όμως ο τελευταίος κύκλος δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα δούμε την οικογένεια των Σέλμπι στις οθόνες μας.

Αν και τα σχέδια, αρχικά, έλεγαν για επτά κύκλους, η σειρά θα ολοκληρωθεί σε έξι και ο Στιβ Νάιτ, ο δημιουργός της, ανακοίνωσε πως η τελευταία σεζόν βρίσκεται στο τελικό στάδιο του μοντάζ. Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, ανέφερε πως «… και μετά θα γράψω την ταινία, η οποία θα διαδραματίζεται και θα γυριστεί στο Μπέρμιγχαμ. Και αυτό θα είναι μάλλον ένα είδους τέλος για το ‘Peaky Blinders’ όπως το ξέρουμε».

Η σειρά «Peaky Blinders» είναι μια από τις δημοφιλέστερες του Netflix, με τους φαν να περιμένουν εναγωνίως την έναρξη της νέας σεζόν, η οποία αναμένεται την άνοιξη του 2022 στο BBC και μετέπειτα στην πλατφόρμα. Υπάρχουν φήμες και για spinoff σειρές, στα οποία μάλλον δεν θα εμπλακεί ο ίδιος ο Νάιτ.

The 'Peaky Blinders' movie starts filming in 2023



S6 releases Spring 2022



(via @Variety) pic.twitter.com/zsXPFidLOl