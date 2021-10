Ο διάσημος influencer Μπρέτμαν Ροκ γίνεται ο πρώτος γκέι άνδρας που κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού Playboy.

Στο digital εξώφυλλο του θρυλικού περιοδικού, o 23χρονος Φιλιππινο-Αμερικανός ποζάρει φορώντας τον κλασικό μαύρο κορσέ, αυτιά και το παπιγιόν, αλλά και εντυπωσιακά… ιλιγγιώδεις πλατφόρμες.

«Είμαι κουνελάκι του Playboy DUHHHHHH» έγραψε ο Μπρέτμαν Ροκ στο Twitter, με την ενθουσιώδη ανακοίνωση να πλησιάζει τα 13.000 retweet και να ξεπερνά τα 122.000 like.

«Το να έχει το Playboy άνδρα στο εξώφυλλό του, είναι τεράστιο ντιλ για την κοινότητα LGBT, για την καφέ κοινότητα, είναι εντελώς εξωπραγματικό.

Η φάση είναι ‘συμβαίνει αυτό το γ@@@ο αυτή τη στιγμή’. Και είμαι τόσο όμορφος» ανέφερε σε άλλη του ανάρτηση στα social media.

O 23χρονος Φιλιππινο-Αμερικανός έγινε διάσημος ως beauty influencer στο YouTube, ενώ ήταν ο πρωταγωνιστής σε πρόσφατο ριάλιτι σόου για τη ζωή του στο MTV. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Μπρέτμαν Ροκ είναι ο τρίτος άνδρας που εμφανίζεται μόνος στο εξώφυλλο του Playboy – μετά τον ίδιο τον Χιου Χέφνερ και τον τραγουδιστή της τραπ και gender fluid Bad Bunny.

Υπενθυμίζεται πως το Playboy ανέστειλε την κυκλοφορία τού εντύπου το 2020, με την πανδημία του κορoνοϊού «απλώς να επιταχύνει» τα σχέδια για τη μετάβαση σε αποκλειστικά ηλεκτρονική έκδοση.

