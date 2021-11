Η Κίρστεν Ντανστ, «Mary Jane» της πρώτης τριλογίας Spider-Man πριν από 20 χρόνια, δήλωσε πως θα ήθελε να μπει και πάλι στο σύμπαν του ανθρώπου – αράχνη.

Η ηθοποιός υποδύθηκε την Μέρι Τζέιν Γουάτσον στις ταινίες Spider-Man με τον Τόμπι Μαγκουάιρ στην τριλογία του Σαμ Ράιμι.

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να επιστρέψει στο franchise της Marvel, η Ντανστ είπε: «Θα το έκανα. Γιατί όχι. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Δεν θα έλεγα ποτέ όχι σε κάτι τέτοιο. Θα ήμουν η ηλικιωμένη Μέρι Τζέιν σε αυτό το σημείο με μικρά μωρά Spidey».

Η αναφορά της Κίρστεν Ντανστ έρχεται μετά από φήμες σχετικά με πιθανή επιστροφή των Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ στο επερχόμενο «Spider-Man: No Way Home».

Ενώ δεν είναι βέβαιο εάν ο Μαγκουάιρ ή ο Γκάρφιλντ θα συμμετάσχουν στην ταινία, στο «Spider-Man: No Way Home» οι Τζέικ Τζίλενχαλ θα επαναλάβουν τους ρόλους τους ως Doctor Strange και Mysterio.Η ταινία «Spider-Man: No Way Home» αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2021.