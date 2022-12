Το «Star Wars: The Bad Batch» επιστρέφει αποκλειστικά στο Disney+ από τις 4 Ιανουαρίου 2023, και το Disney+ έδωσε στη δημοσιότητα το trailer και το poster του δεύτερου κύκλου.

Στο ξεκίνημα του νέου κύκλου ο οποίος διαδραματίζεται μήνες μετά από τα γεγονότα στο Kamino, οι Bad Batch συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Αυτοκρατορία μετά την πτώση της Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης τους, θα διασταυρωθούν με φίλους και εχθρούς, τόσο νέους όσο και ήδη γνώριμους, καθώς θα αναλάβουν μια σειρά από συναρπαστικές αποστολές που θα τους οδηγήσουν σε νέα, απροσδόκητα και επικίνδυνα μέρη.

Στο δεύτερο κύκλο του «Star Wars: The Bad Batch» πρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για βραβείο Emmy® Dee Bradley Baker (American Dad!) ως η φωνή του Bad Batch και η υποψήφια για βραβείο Emmy® Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) ως η φωνή της Omega.

Η βραβευμένη με Emmy® Rhea Perlman (The Mindy Project, Cheers) επιστρέφει ως guest star στο ρόλο της Cid, ο Noshir Dalal (It’s Pony, The Owl House) επιστρέφει ως guest star στο ρόλο του Vice Admiral Rampart και η βραβευμένη με Emmy® Wanda Sykes (The Upshaws, Black-ish) κάνει το ντεμπούτο της ως guest star στη σειρά στο ρόλο της Phee Genoa.

Εκτελεστικοί παραγωγοί του «Star Wars: The Bad Batch» είναι οι Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) και Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) με παραγωγούς τους Josh Rimes (Star Wars Resistance, Star Wars: Visions) και Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels).