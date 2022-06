Η 4η σεζόν του Stranger Things θεωρείται ως η καλύτερη της σειράς, όμως ο μετρ του horror είδους, Στίβεν Κινγκ, εξέφρασε μια ένσταση σχετικά με αυτή, για να πάρει την απάντηση από τους δημιουργούς της σειράς, Duffer Brothers.

Η 4η σεζόν του Stranger Things έχει ήδη λάβει εξαιρετικές βαθμολογίες, αφού ακόμα και στο Rotten Tomatoes, συμφωνούν κριτικοί και κοινό, καθώς έχει 91% βαθμολογία σε Tomatometer και Audience score, κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας. Ένας από τους θαυμαστές της σειράς φαίνεται πως είναι και ο Στίβεν Κινγκ.

Ο καταξιωμένος συγγραφέας εκφράζει την άποψή του για σειρές ή ταινίες που παρακολουθεί συχνά στα social media και σε γενικές γραμμές δήλωσε ότι λατρεύει το Stranger Things 4 εκτός από ένα πράγμα, το ότι τα επεισόδια χωρίστηκαν σε Vol. 1 και Vol. 2, όπως έκαναν και άλλες δημοφιλείς σειρές του Netflix La Casa De Papel 5 και Ozark S4, μεταξύ άλλων.

Το θεώρησε εντελώς χαζό το ότι έσπασε η 4η σεζόν και οι Duffer Brothers μέσα από τον λογαριασμό Stranger Writers -που εκπροσωπεύει τη σεναριακή ομάδα- απάντησαν με κάθε ειλικρίνεια στον «Θείο Στίβι».

«Συγγνώμη Θείε Στίβι τα επεισόδια 8 και 9 δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα, αλλά τα δουλεύουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται! Χαιρόμαστε που το απόλαυσε και πως έπιασες την μικρή αναφορά μας στο “Carrie”», έγραψαν οι Duffer Brothers.

Sorry Uncle Stevie, 8+9 aren’t done yet, but we’re working as fast as we can! Glad you’re enjoying and that you picked up on our super subtle Carrie riff 😜