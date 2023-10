Η 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things από το Netflix είναι από τις πιο ταλαιπωρημένες παραγωγές. Ο λόγος είναι οι απεργίες των ηθοποιών και του συνδικάτου SAG-AFTRA στο Χόλιγουντ.

Την ίδια ώρα οι συντελεστές του Netflix και οι αδερφοί Duffer ανησυχούν αν θα προλάβουν να γυρίσουν το φινάλε του Stranger Things 5 έγκαιρα, προτού οι νεαροί πρωταγωνιστές σταματήσουν να μοιάζουν με μαθητές γυμνασίου.

Η 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things «κολλάει» τη μία λόγω των απεργιών των σεναριογράφων και του συνδικάτου του WGA και τώρα των ηθοποιών και του SAG-AFTRA.

Καθώς η απεργία του SAG-AFTRA συνεχίζεται, ελάχιστα πράγματα μπορούν να κάνουν «tease» οι συντελεστές του, αλλά τελικά τα κατάφεραν για ακόμη μία φορά να ανοίξουν την όρεξη στους fans του Stranger Things, που αδημονούν.

Με τον πλέον παράξενο τρόπο, οι σεναριογράφοι του Stranger Things, μέσα από τον λογαριασμό @strangerwriters στο Χ (πρώην Twitter), προσπαθούν να ικανοποιήσουν κάπως το κοινό:

Η κουβέντα γίνεται για τα pre-vis, έναν τρόπο οπτικοποίησης, όπως τα storyboards, που βοηθούν τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες να μην γίνουν λάθη στα γυρίσματα.

Γι’ αυτό δημοσίευσαν ένα pre-vis μίας σκηνής από την 5η σεζόν, μάλλον από το 4ο επεισόδιο. Η σκηνή «McCorkle_Farm_UpsideDown» αναφέρεται στην τοποθεσία, ενώ διακρίνονται, επίσης, οι καρικατούρες της Nancy, του Jonathan και του Dustin, μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Στη λεζάντα τους στο Χ γράφουν, επίσης, σε σχέση με την απεργία: «Μία ακόμη εβδομάδα χωρίς συμφωνία. Άλλη μία εβδομάδα πιο κοντά σε αυτό»:

One more week without a deal. One more week closer to this: pic.twitter.com/YoisWTVIA3