Συνεχίζονται οι “πικάντικες” αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαμονής των παικτών του Survivor. Τι δείχνει νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Συνεχίζει να “ξεδιπλώνεται το κουβάρι” μυστηρίου γύρω από το Survivor! Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο που δείχνει παίκτες του ριάλιτι -από προηγούμενη σεζόν- να λαμβάνουν, κανονικά, φαγητό σε σακούλες delivery!

Συγκεκριμένα, το απόσπασμα παρουσιάζει τους Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Γιώργο Κόρομι, Κώστα Παπαδόπουλο (ζαχαροπλάστη), Παύλο Γαλακτερό και Ελένη Χαμπέρη να παίρνουν κοτόπουλο, ρύζι και πίτες μέσα από σακούλες.

Η σχετική απάντηση της παραγωγής είναι πως «πριν από κάθε Συμβούλιο τους μοιράζουν ρύζι ώστε να μην είναι πεινασμένοι και να έχουν διαύγεια σκέψης».

Παρ’ όλ’ αυτά στο εν λόγω βίντεο δεν πρόκειται για στιγμιότυπο πριν από κάποιο Συμβούλιο αλλά, αντίθετα, αποκαλύπτεται κρυφή παραγγελία φαγητού από τους παίκτες που προαναφέρθηκαν, πληροφορία που επιβεβαιώνεται από τον άνθρωπο που τους την παρέδωσε!

«Delivery for Marialena, Helen, Pavlos, Kogo. Chicken with rice. Thank you», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ντελιβεράς, μη διστάζοντας μάλιστα να αποκαλύψει και το ποσό των χρημάτων που έδωσαν οι παίκτες για την… εν λόγω «ατασθαλία».