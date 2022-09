Η 5η σεζόν της σειράς «The Crown» έρχεται στο Netflix το Νοέμβριου και σήμερα, οι φαν της σειράς πήραν μια πρώτη γεύση από αυτά που σύντομα θα απολαύσουν στη μικρή οθόνη.

Η σειρά, αυτή την 5η σεζόν έχει πολύ Νταϊάνα και Κάρολο. Κι αν στην προηγούμενη σεζόν παρακολουθήσαμε τη γνωριμία τους που κατέληξε σε γάμο, τώρα στην 5η σεζόν οι τηλεθεατές θα δουν μπροστά τους να ξετυλίγεται το πολύκροτο διαζύγιό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το teaser:

The terror of the monarchy has returned to shake the foundations of the institution again! William, Charles and Camilla get ready! #TheCrownNetflix #PrincessDiana #TheCrown #RoyalFamily #Ladydiana pic.twitter.com/B8GoWFBMPW