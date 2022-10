Με τους φαν της σειράς σε ολόκληρο τον κόσμο, να περιμένουν τον 5ο κύκλο του The Crown τον Νοέμβριο, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται το τρέιλερ.

Μέχρι τότε, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα πόστερ για τον καινούριο πολυαναμενόμενο κύκλο, με πρωταγωνιστές, ποιους άλλους; Την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον Κάρολο και την Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A house divided. Watch the trailer for Season 5 of The Crown this Thursday. pic.twitter.com/wde65vz6cY

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ο 5ος κύκλος της δημοφιλούς σειράς, εστιάζει στα γεγονότα πριν από το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

New season, new decade, new cast. A first look at Season Five of The Crown, arriving 9th November. pic.twitter.com/dBa8VXSUGH