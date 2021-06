Ο ηθοποιός Τζον Λι Μίλερ στο «The Crown». Όπως ανακοίνωσε το Netflix, πρόκειται να υποδυθεί τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Μέιτζορ στον 5ο κύκλο της σειράς.

Ο Τζον Λι Μίλερ έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως Sick Boy στην ταινία του 1996 «Trainspotting». Επιπλέον, πρωταγωνίστησε ως Σέρλοκ Χολμς στην τηλεοπτική σειρά «Elementary» του 2012 με συμπρωταγωνίστρια τη Λούσι Λίου ως δρ. Τζόαν Γουάτσον.

Ο Βρετανοαμερικανός ηθοποιός τώρα θα ενσαρκώσει τον Τζον Μέιτζορ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1990 έως το 1997.

