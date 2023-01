Το The Last of Us της HBO έχει έρθει και έχει προκαλέσει πανικό στον «κόσμο» των σειρών, κάτι που δεν πέρασε… απαρατήρητο από την Google.

Η HBO ανέλαβε το δύσκολο έργο της μεταφοράς στην οθόνη του εμβληματικού παιχνιδιού «The Last of Us», που κατά γενική ομολογία είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν φτιαχτεί ποτέ, και η Google έδωσε το δικό της «respect»

Με σενάριο που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι σεναριογράφοι σειρών και ταινιών, το παιχνίδι προκάλεσε φρενίτιδα στους gamers όλου του κόσμου, οι οποίοι είδαν όμως με σκεπτικισμό τη μεταφορά στην οθόνη, αφού άλλα παρόμοια projects κατέληξαν σε τραγωδία.

Όχι όμως το The Last of Us, το οποίο μέχρι στιγμής (έχουν βγει 2 επεισόδια) εκτυλίσσει υπέροχα την ιστορία του Joe και της Ellie, μένοντας πιστό στο παιχνίδι (κάτι που ενθουσίασε ακόμα περισσότερο).

Η Google λοιπόν έφτιαξε το εξής easter egg: Πατώντας στην αναζήτηση «The Last of Us», εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης ένα μανιτάρι. Πατώντας πάνω σε αυτό, αρχίζουν να εξαπλώνονται τα… Cordyceps, οι μύκητες που εξαπλώθηκαν στο παιχνίδι και έκαναν τους ανθρώπους ζόμπι, τους λεγόμενους «Clickers». Όσο ξαναπατάς το μανιτάρι, τόσο εξαπλώνονται.

Όπως εξαπλώνεται και ο ενθουσιασμός για τη σειρά, άσχετα εάν κάποιος έχει παίξει το παιχνίδι η όχι.