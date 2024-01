To Ertflix προσφέρει έναν μεγάλο κατάλογο από σημαντικές ελληνικές και ξένες σειρές και ταινίες, αλλά και αρκετά μιρκά «διαμάντια» από το αρχείο της ΕΡΤ, που δεν πρέπει να χάσετε.

Mπείτε κι εσείς στην ψηφιακή πλατφόρμα και απολαύστε μια παρέλαση αστέρων.

Σημαντικές ταινίες, ελληνικές και ξένες, αλλά και σειρές για όλα τα γούστα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην τηλεόραση είναι άμεσα διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Περισσότερες από 14 εκατομμύρια θεάσεις κατέγραψε το ERTFLIX τον περασμένο Δεκέμβριο, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ επισκεψιμότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ στα 3,5 χρόνια λειτουργίας της.

Δείτε τις κορυφαίες σειρές και ταινίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα:

The Night Manager

Στο Κάιρο, στο απόγειο της Αραβικής Άνοιξης, ο Τζόναθαν Πάιν, δέχεται έκκληση για βοήθεια από την όμορφη Σόφι Άλεκαν. Ως ερωμένη του ισχυρού αλλά και επικίνδυνου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, η Σόφι έχει στοιχεία για μια συμφωνία όπλων που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταστολή της λαϊκής εξέγερσης. Αναγκασμένος να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, ο Πάιν έρχεται σε επαφή με έναν φίλο του στη Βρετανική Πρεσβεία. Οι πράξεις του, όμως, τον παρασύρουν, άθελά του, στον τρομακτικό κόσμο του αδίστακτου εμπόρου όπλων Ρίτσαρντ Ρόπερ.

Πρωταγωνιστούν: Χιου Λόρι, Ολίβια Κόλμαν, Τομ Χίντλστον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Άλιστερ Πέτρι, Μάικλ Λάντον

Σκηνοθεσία: Σουζάν Μπίερ

Σενάριο: Ντέιβιντ Φαρ.

Hannibal

Πριν από τη Σιωπή των Αμνών, πριν από τον Κόκκινο Δράκο, ο Hannibal Lecter ήταν ένας πετυχημένος ψυχίατρος στις υπηρεσίες του FBI. Καθήκον του: Να βοηθήσει έναν ασυνήθιστα χαρισματικό ερευνητή, τον Will Graham, να λύσει μια σειρά από υποθέσεις δολοφονιών. Ο Will διαθέτει ενσυναίσθηση και καταφέρνει να μπει στο μυαλό των δολοφόνων ενώ θα αποκτήσει μια στενή σχέση με τον Hannibal, σκοπός του οποίου είναι όχι μόνο να εξετάσει το ψυχολογικό προφίλ του Will αλλά και να παίξει επικίνδυνα παιχνίδια με το FBI.

Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Χιου Ντάνσι, Καρολίν Νταβέρνας , Λόρενς Φίσμπερν, Σκοτ Τόμσον, Άαρον Άμπραμς, Τζίλιαν Άντερσον, Χέτιεν Παρκ, Κέισι Ρολ, Λάρα Τζιν Χοροστέκι.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Ράιμερ, Γκιγιέρμο Ναβάρο, Βιντσέντζο Νατάλι, Ντέιβιντ Σλέιντ, Τιμ Χάντερ, Τζον Νταλ, Πήτερ Μεντάκ, Τζέιμς Φόλεϋ, Ντέιβιντ Σεμέλ, Μαρκ Τζομπστ, Άνταμ Κέιν, Νέιλ Μάρσαλ.

Φόνοι με Αλφαβητική Σειρά

1933. Ο Ηρακλής Πουαρό, μεγαλύτερος σε ηλικία και με γκρίζα μαλλιά, λαμβάνει επιστολές που ενημερώνουν για φόνους. Ο αποστολέας υπογράφει μόνον ως «Α.Β.C.». Όταν ο Πουαρό πηγαίνει τα γράμματα στην αστυνομία, αναζητώντας βοήθεια, ανακαλύπτει πως όλοι οι παλιοί του φίλοι, έχουν αποχωρήσει. Σύντομα όμως, γίνεται ένας φόνος και για να έχει ελπίδα να πιάσει τον δολοφόνο, ο άλλοτε μεγάλος ντετέκτιβ πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Πρωταγωνιστούν: Τζον Μάλκοβιτς, Ρούπερτ Γκριντ , Ίμον Φάρρεν, Άντριου Μπάκαν, Τζακ Φάρινγκ, Γκρέγκορ Φίσερ, Τάρα Φιτζέραλντ, Χένρι Γκούντμαν, Σίρλεϊ Χέντερσον, Μπρόνγουιν Τζέιμς, Φρέγια Μέιβορ, Κέβιν Μακ Νάλι, Μίχαελ Σέφερ.

Σκηνοθεσία: Άλεξ Γκαμπάσι.

Σενάριο: Σάρα Φελπς.

Annette

Ένας αντισυμβατικός και αυτοκαταστροφικός stand-up κωμικός και μια διεθνούς φήμης σοπράνο ζουν έναν παθιασμένο έρωτα, αποκτούν ένα μυστηριώδες κοριτσάκι μ’ ένα ξεχωριστό πεπρωμένο, την Ανέτ, αλλά η σχέση τους αρχίζει να καταρρέει όταν η καριέρα του πρώτου παίρνει την κάτω βόλτα.

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Ντράιβερ, Μάριον Κοτιγιάρ, Σάιμον Χέλμπεργκ.

Σκηνοθεσία: Λεός Καράξ.

Η Μεγάλη Υπόσχεση

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Μάικλ, ενός νεαρού Αρμένιου που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική. Όταν ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, γνωρίζει την Αρμένισσα Άννα και την ερωτεύεται, παρόλο που εκείνη βγαίνει με τον Αμερικανό φωτογράφο Κρις, ο οποίος έχει σταλεί στην Τουρκία για να καταγράψει την πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα, όταν οι Τούρκοι εξόντωσαν την αρμένικη μειονότητα. Ένα ερωτικό τρίγωνο εγκαθίσταται μέσα στη φρίκη του πολέμου.

Πρωταγωνιστούν: Κρίστιαν Μπέιλ, Όσκαρ Άιζακ, Σορέ Αγκντάλσου, Σαρλότ Λε Μπον.

Σκηνοθεσία: Τέρι Τζορτζ.

Suburbicon

Παρότι αποτελούν στυλοβάτες της Κοινότητας του Suburbicon, μίας προαστιακής κοινότητας χαμογελαστών νεαρών οικογενειών, εγκατεστημένων στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οικογένεια Λοτζ βλέπει τη ζωή της να αλλάζει άρδην, όταν μία αποτυχημένη διάρρηξη οδηγεί στον σοκαριστικό θάνατο της μητέρας του μικρού Νίκι Λοτζ. Μία απίθανη και εξαιρετικά ύποπτη σειρά γεγονότων, αναλώνει το σπιτικό των Λοτζ, την ώρα που η οικογένεια βυθίζεται όλο και πιο βαθιά σε έναν ιστό προδοσίας, απιστίας και εκβιασμού. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο νεαρός Νίκι προσπαθεί να κατανοήσει τις περίεργες και εγωιστικές μηχανορραφίες των ενηλίκων γύρω του, κάτι που απειλεί τις προσπάθειες του πατέρα του για μία νέα οικογενειακή τάξη.

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τζούλιαν Μουρ, Τζος Μπρόλιν, Όσκαρ Άιζακ, Νόα Τζουπ.

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Κλούνεϊ.

Δείτε εδώ όλες τις ταινίες και σειρές που βλέππουν όλοι αυτοί τη στιγμή στο Ertflix.