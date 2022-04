Πενήντα χρόνια μετά την προβολή του «Νονού» στις κινηματογραφικές αίθουσες, όσα έγραψε ο Mario Puzo στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα και πέρασαν στη μεγάλη οθόνη, με τη ματιά του Francis Ford Coppola, τις ερμηνείες των Marlon Brando και Al Pacino, εξακολουθούν να έχουν μια θέση στα αριστουργήματα της έβδομης τέχνης.

Η Paramount+ αποφάσισε να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο το κινηματογραφικό έπος του 1972, μέσα από το “Τhe Offer”, τη σειρά των δέκα ωριαίων επεισοδίων, που στην Ελλάδα θα προβληθεί αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Ο τίτλος της σειράς είναι βγαλμένος από την αλήστου μνήμης ατάκα του Vito Corleone “I’m going to make him an offer he can’t refuse” («θα του κάνω μια προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί»), αναφερόμενος σε στέλεχος κινηματογραφικού στούντιο, ως προς την επαναπρόσληψη του βαφτισιμιού του, του τραγουδιστή Johnny Fontane.

Όπως διευκρινίζεται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της προβολής του πρώτου επεισοδίου που παρακολουθήσαμε πριν από την επίσημη πρεμιέρα, η σειρά είναι βασισμένη στην εμπειρία του συγγραφέα και παραγωγού Albert S. Ruddy, κατά τη δημιουργία του «Νονού», τον οποίο υποδύεται ο Miles Teller. Η αναδρομή της σειράς στην πορεία του Ruddy προς την καταξίωση, ξεκινά με τον ίδιο να εργάζεται ως προγραμματιστής, που ονειρεύεται να δουλέψει στο Hollywood. Το όνειρό του παίρνει σάρκα και οστά, όταν πείθει τον επικεφαλής των στούντιο της Paramount Pictures, Robert Evans (στον ρόλο ο Matthew Goode) να αναλάβει την διασκευή του αμφιλεγόμενου, αλλά και πολύ δημοφιλούς, μυθιστορήματος με τίτλο «Ο Νονός».

Μεταξύ όσων θα δουν οι τηλεθεατές στη σειρά είναι η μάχη εξουσίας μεταξύ Ruddy και Evans, το χάος που επικράτησε στα γυρίσματα του «Νονού», με τη μαφία να προσπαθεί να διακόψει την παραγωγή και έναν εκπρόσωπό της να συνεργάζεται με τους συντελεστές, για την αποτύπωση της πραγματικότητας στην ταινία.

Θα παρακολουθήσουν και πώς ο Ruddy έπεισε τους Coppola, Brando και Pacino να δεχθούν τις προτάσεις του, καθώς και τις αναρίθμητες φορές που τα αφεντικά απαίτησαν την απόλυση του Coppola. Από το The Offer δεν λείπουν οι αναφορές στα λάθη, τον πολλαπλασιασμό των εξόδων κατά τη διάρκεια δημιουργίας της ταινίας, αλλά και τις ιστορίες γύρω από τον «Νονό», που έως τώρα αναφέρονταν ως αστικοί μύθοι.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τριπλό επεισόδιο την Κυριακή 1/5 στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο του The Offer θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την έξοδο της πρώτης ταινίας του «Νονού» στους κινηματογράφους, το τριήμερο 19-21/5 στις 22:00 (COSMOTE CINEMA 2HD), η COSMOTE TV θα προβάλει, τις ταινίες «Ο Νονός», «Ο Νονός 2», καθώς και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, τη νέα εκδοχή του «Νονού 3», «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» με διαφορετική αρχή και διαφορετικό φινάλε από αυτό της ταινίας του 1990.