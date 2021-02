The United States vs. Billie Holiday: Κυκλοφορεί η ταινία για την εμβληματική φιγούρα της τζαζ (vids)

To 1972, η Diana Ross υποδύθηκε την Billie Holiday στην κινηματογραφική βιογραφία του Χόλιγουντ «Lady Sings the Blues». Στις 26 Φεβρουαρίου, «lady sings the blues again»: στο Hulu ξεκινά η διάθεση της ταινίας «The United States vs. Billie Holiday», της δεύτερης βιογραφίας της Billie, σκηνοθετημένης από τον Lee Daniels. Η ταινία αφηγείται την ιστορία τής με πολλά προβλήματα τζαζ τραγουδίστριας και του «Strange Fruit», του τραγουδιού διαμαρτυρίας κατά του λιντσαρίσματος που της έφερε φήμη αλλά και βάσανα.

«Είναι κάτι παραπάνω από απλά και μόνο μια εμβληματική φιγούρα της μουσικής» είπε η τραγουδίστρια Andra Day, η οποία υποδύεται τη Holiday στην ταινία και είχε ερμηνεύσει το «Strange Fruit» το 2017. «Και ο κόσμος έχει αρχίσει να το ανακαλύπτει αυτό. Πραγματικά, τη μετέτρεψαν σε μια τραγική φιγούρα εξαρτημένη από ναρκωτικά που τραγουδούσε τζαζ. Είναι κάτι παραπάνω από απλά και μόνο μια εμβληματική φιγούρα της μουσικής» σημειώνει.

Δείτε το trailer:

Η ταινία αγγίζει, επίσης, εμμέσως και τη σεξουαλική σχέση της Billie με την ηθοποιό Talluhah Bankhead. «Συμβολίζει την ελευθερία. Συμβολίζει την ισότητα. Αντιπροσωπεύει όχι μόνο τα δικαιώματα του πολίτη, όχι μόνο την κοινότητα των Μαύρων, αλλά την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Αντιπροσωπεύει σχεδόν κάθε ομάδα περιθωριοποιημένων. Ήταν το αρχικό “F… the police”» τόνισε η Day. Αλλά η ταινία εν πολλοίς εστιάζει στην ταλαιπωρία που υπέστη η Holiday στα χέρια του FBI, το οποίο θεώρησε εμπρηστικό τραγούδι το «Strange Fruit». Αποφάσισαν να εστιάσουν στη εξάρτησή της από ουσίες, και έδωσαν εντολή σε έναν μαύρο αστυνομικό, τον Jimmy Fletcher (τον ρόλο ενσαρκώνει ο Trevante Rhodes, γνωστός από τις ταινίες «Moonlight» και «Bird Box») να παρακολουθήσει και να συλλάβει τη Holiday. Σύμφωνα με την ταινία, οι δυο τους κατέληξαν εραστές.

Ακούστε το τραγούδι:

Επιπλέον, υπό το φως του κινήματος Black Lives Matter και της πρόσφατης ατελέσφορης προσπάθειας του Κογκρέσου να θεσπιστεί ο νόμος Emmett Till Anti-Lynching Act (σύμφωνα με τον οποίον το λιντσάρισμα θα ήταν ομοσπονδιακό έγκλημα), το τραγούδι «Strange Fruit» επέστρεψε και πάλι στη δημόσια προσοχή στον 21ο αιώνα: προσφάτως, αναφέρθηκε σε αυτό η ράπερ Rhapsody στο τραγούδι της «Nina», το ερμήνευσε η βετεράνος του R&B Bettye LaVette και το εγκωμίασε εκ νέου ο Bruce Springsteen. «Δυστυχώς, το “Strange Fruit” είναι ακόμη επίκαιρο και ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ήταν το πρώτο τραγούδι μας διαμαρτυρίας. Ήταν μια αληθινή ηρωίδα των δικαιωμάτων του πολίτη» υπογράμμισε η Andra Day.

Απογοητευμένος είναι ο σκηνοθέτης Lee Daniels που η ταινία «The United States vs. Billie Holiday» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu και όχι στις κινηματογραφικές αίθουσες (μέσω της Paramount) όπως ήταν η αρχική πρόθεση. Μία ακόμη ταινία, θύμα του πλήγματος που κατάφερε η πανδημία κατά της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ