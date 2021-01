The Voice: Ο Μουζουράκης “την είπε” σε παίκτρια – “Ναι είναι της μόδας αλλά κάτι άλλο θέλουμε”

Με μία αντικατάσταση συνέχισε η ομάδα του Σάκη Ρουβά στο The Voice και την θέση της Αντωνίας Καούρη πήρε η Νάντια Ιαρατζούλι.

Η ίδια τραγούδησε Take me to church κι αναμετρήθηκε με τον Κωνσταντίνο Κρομμύδα. Μόνο που ο Πάνος Μουζουράκης είχε έντονη διαφωνία με τα vibes pου έβγαλε η Νάντια στην σκηνή καθώς την βρήκε ιδιαίτερα σκοτεινή. Όταν η Νάντια ανέφερε ότι νιώθει πολύ καλά που επέστρεψε, ο Πάνος της είπε: «Σίγουρα; Ήσουν στενοχωρημένη πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Εμένα αυτό με προβληματίζει γιατί το τραγούδι είναι σκοτεινό αλλά έχει κι ένα στοιχείο λύτρωσης. Τραγουδάς υπέροχα αλλά ο κόσμος χρειάζεται πιο πολύ φως κι ας μην τον μαυρίσουμε περισσότερο. Το μήνυμα μπορεί και να περάσει και μέσα από το φως. Είναι της μόδας όλο αυτό αλλά πόσο σκοτάδι ρε παιδιά λες κι είμαστε λίγο πριν τον Μεσαίωνα.»

Ίσως την ίδια γνώμη με τον Πάνο να είχαν κι οι τηλεθεατές καθώς η Νάντια δεν κατάφερε να προκριθεί.