Το Φεβρουάριο του 2024 κάνει πρεμιέρα το spinoff του «The Walking Dead», με πρωταγωνιστές τους Άντριου Λίνκολν ως Rick Grimes και Ντανάι Γκουρίρα ως Michonne Grimes.

Στο «The Walking Dead: The Ones Who Live» όπως είναι ο τίτλος της νέας σειράς η οποία είχε ανακοινωθεί επίσημα το 2022, επιστρέφει μαζί με τους πρωταγωνιστές και η Πολιάνα Μάκιντος ενώ προστίθενται οι Τέρι Ο’ Κουιν ως Beale, Ματ Τζέφρις ως Nat και Λέσλι Αν Μπραντ ως Pearl.

Όπως αναφέρει το Deadline, η σειρά των έξι επεισοδίων είναι μια επική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν αλλάξει από έναν κόσμο που είναι εντελώς διαφορετικός.

«Προσπάθησα να ξεφύγω. Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι προσπάθησα. Προσπάθησα, αλλά απέτυχα», λέει στην αρχή του teaser ο Rick με τους δύο πρωταγωνιστές να πολεμούν χωριστά και να φαίνονται εξαντλημένοι.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «ο Rick και η Michonne μπαίνουν σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε πόλεμο με τους νεκρούς και τελικά και με τους ζωντανούς. Μπορούν να βρουν ο ένας τον άλλον, αλλά και τους εαυτούς τους σε μια κατάσταση που δεν έχουν βιώσει ποτέ πριν; Είναι εχθροί, εραστές, θύματα ή νικητές; Χωρίς ο ένας τον άλλον είναι ζωντανοί ή θα ανακαλύψουν ότι είναι και αυτοί οι…νεκροί που περπατούν».

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το AMC ήρθε σε συμφωνία με το σωματείο SAG-AFTRA και έλαβε ειδική άδεια για να συνεχίσει το post-production της σειράς.