The Walking Dead: Επιτέλους! Μάθαμε ποια είναι η ιστορία του σκύλου του Ντάριλ Ντίξον (vid)

Στο 10ο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του «The Walking Dead» μαθαίνουμε επιτέλους ποιος είναι ο σκύλος του Ντάριλ Ντίξον. Όλα αποκαλύπτονται σε μία αναδρομή, πριν από πέντε χρόνια, όταν ο φανταστικός χαρακτήρας της σειράς αναζητά τον Ρικ Γκράιμς μετά την εξαφάνισή του…

Ενώ λοιπόν ο Ντάριλ Ντίξον κάνει μία στάση σε ένα ποτάμι, ένα κουτάβι εμφανίζεται για πρώτη φορά και τον οδηγεί σε μία καλύβα. Ένα χρόνο αργότερα επανασυνδέεται με τον ημίαιμο σκύλο, αν και αυτή τη φορά συναντά την ιδιοκτήτριά του στην καλύβα, η οποία στη συνέχεια τον κρατά όμηρο.

Τελικά τον αφήνει να φύγει και κάποιους μήνες αργότερα ο Ντάριλ και ο σκύλος συναντώνται μία φορά ακόμη. Η γυναίκα αποκαλύπτει ότι το όνομά του είναι Dog (Σκύλος).

#TheWalkingDead goes back in time to see how Daryl met Dog — and Dog’s former owner. https://t.co/vIetS5eCFZ