To «This Is Us», η σειρά που μας έκανε να νιώσουμε, να ταυτιστούμε και να προβληματιστούμε, επιστρέφει με τα νέα επεισόδια του τελευταίο κύκλου και υπόσχεται να κρατήσει το φανατικό της κοινό καθηλωμένο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο.

Ο τελευταίος κύκλος «This Is Us» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 21.00 αποκλειστικά στο FOXLife. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21.00.

Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Στα νέα επεισόδια «This Is Us», τα τρία αδέλφια κλείνουν τα 41. Η πρεμιέρα μας ταξιδεύει πίσω στις 28 Ιανουαρίου 1986 – την ημέρα της έκρηξης του Challenger.

Η Rebecca (Mandy Moore) και ο Jack (Milo Ventimiglia) προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να διδάξουν στα μικρά παιδιά τους το συναίσθημα της θλίψης.

Παράλληλα, στο παρόν, τα θέματα με τη μνήμη της Rebecca χειροτερεύουν, ο Randall (Sterling K. Brown) ταβάζει με τον άντρα που διέρρηξε το σπίτι του πριν από ένα χρόνο και ο Kevin (Justin Hartley) σκέφτεται τηνπρόταση να πάρει και πάλι μέρος στο «The Manny», την κακόγουστη σειρά που τον έκανε διάσημο, για τους λάθος λόγους.

Από το σεναριογράφο και τους σκηνοθέτες του «Crazy, Stupid, Love», το «This Is Us» έχει κατακτήσει τα TCAκαι People’s Choice Awards «Καλύτερης Δραματικής Σειράς».

Πρωταγωνιστούν οι Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz και ο Sterling K. Brown ο οποίος έχει αποσπάσει το βραβείο Emmy®«Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά».