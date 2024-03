Vodafone TV: Διαθέσιμες οι βραβευμένες σειρές του ΗΒΟ και του Disney+

Με 5 βασικά βραβεία τιμήθηκαν 2 σειρές του ΗΒΟ και μία σειρά παραγωγής FX που στριμάρει αποκλειστικά στο Disney+ στη επετειακή 30η απονομή των SAG Awards, των βραβείων που δίνει κάθε χρόνο η Ένωση των Ηθοποιών της Αμερικής.

Το Vodafone TV αναδείχτηκε και πάλι ως ο πάροχος με τον πιο πλούσιο κατάλογο στην ελληνική αγορά, με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν σε κοινό και κριτικούς, βρίσκοντας θέση κάθε χρόνο στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, το Disney+ τιμήθηκε με 3 βασικά βραβεία με τον δεύτερο κύκλο του μοναδικού «The Bear», για το καλύτερο καστ κωμικής σειράς, καλύτερης κωμικής ανδρικής ερμηνείας για τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αλλά και το αντίστοιχο βραβείο στη γυναικεία κατηγορία για την Άγιο Εντεμπίρι.

Οι δυο κύκλοι του «The Bear» είναι διαθέσιμοι στο Disney+ και στο Vodafone TV.

Από την άλλη, το ΗΒΟ ξεχώρισε με τον τέταρτο κύκλο του «Succession» για το καλύτερο καστ δραματικής σειρές, αλλά και εκείνο για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά για τον Πέντρο Πασκάλ και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «The Last of Us».

Το «The Last of Us» παίζεται ήδη στο Vodafone TV, ενώ η τέταρτη και τελευταία σαιζόν του «Succession» έρχεται πολύ σύντομα, αποκλειστικά στο Vodafone TV, με τους τρείς προηγούμενους κύκλους να βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα.

Αναλυτικά, τα βασικά βραβεία της βραδιάς:

Καλύτερο Καστ Δραματικής Σειράς – Succession (HBO)

Καλύτερο Καστ Κωμικής Σειράς – The Bear (Disney+)

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear (Disney+)

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Άγιο Εντέμπιρι, The Bear (Disney+)

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Πέντρο Πασκάλ, The Last of Us (HBO)