To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει το πρόγραμμα Νοεμβρίου, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο με νέες συναρπαστικές παραγωγές και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.

Wellington Paranormal

Το Vodafone TV φέρνει το “Wellington Paranormal” (TVNZ 2, ΗΒΟ Max) με τους Jemaine Clement (“What We DoIn The Shadows”) και τον βραβευμένο με Oscar, Taika Waititi (“Star Wars”, “JoJo Rabbit”), μια αστυνομική κωμωδία με μεταφυσικούς εγκληματίες που ακολουθεί ένα ξεκαρδιστικά άτυχο ειδικό τμήμα της αστυνομίας του Ουέλινγκτον, καθώς αντιμετωπίζει τα εγκλήματα και τα πλημμελήματα από ντόπιους λυκάνθρωπους, φαντάσματα και τέρατα.

Head of the Class

Από την Doozer Productions του παραγωγού Bill Lawrence (“Ted Lasso”) και τους συγγραφείς Amy Pocha και SethCohen (“American Vandal”), το “Head of the Class” είναι ένα remake της ομώνυμης σειράς της δεκαετίας του 1980 από την HBO Max που εξιστορεί την καθημερινότητα μιας ομάδας μαθητών λυκείου. Με πρωταγωνίστρια την IsabellaGomez (“One Day at a Time”), που υποδύεται την Alicia Gomez, τη δάσκαλο που θέλει τους μαθητές να εστιάζουν λιγότερο στους βαθμούς και περισσότερο στην εμπειρία της ζωής, το “Head of the Class” έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

The Sex Lives of College Girls

Από την υποψήφια με Emmy συγγραφέα και παραγωγό Mindy Kaling (“The Office”, “Four Wedding and a funeral”)και τον Justin Noble (“Brooklyn Nine-Nine”, “Never Have I Ever”), το “The Sex Lives of College Girls” της HBO Max ακολουθεί τέσσερις συγκατοίκους στο κολέγιο, καθώς φτάνουν στο διάσημο Essex College της Νέας Αγγλίας. Μέσα από ένα συνονθύλευμα αντιφάσεων και ορμονών, αυτά τα κορίτσια ζουν τη νέα, ελεύθερη ζωή τους στην πανεπιστημιούπολη.

The Investigation

Ένα καθηλωτικό αστυνομικό δράμα, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, από τον πολυβραβευμένο Δανό συγγραφέα και σκηνοθέτη Tobias Lindholm (“Mindhunter”, “Borgen”). Η νέα σειρά (TV2, HBO) ακολουθεί τον επιθεωρητή του τμήματος ανθρωποκτονιών Jens Møller (Søren Malling) και την ομάδα του για έξι μήνες, καθώς προσπαθούν να εξιχνιάσουν την «Υπόθεση του υποβρυχίου», η οποία στηρίζεται σε μία αληθινή ιστορία: τη δολοφονία της Σουηδής δημοσιογράφου Kim Wall (1987-2017) Στα χαρτιά μοιάζει με μια απλή ιστορία δολοφονίας, αλλά χωρίς σώμα, χωρίς κίνητρο και χωρίς όπλο δολοφονίας, η έρευνα περιπλέκεται.

Insecure

Επιστρέφει στο Vodafone TV με τον 5ο και τελευταίο κύκλο της η βραβευμένη με Emmy κωμική σειρά της HBO, “Insecure”, με τον οποίο θα κάνει το μεγάλο φινάλε. Η Issa Dee (Issa Rae), μια νεαρή Αμερικανίδα, μαζί με το υπόλοιπο cast, συνεχίζουν να εξερευνούν τις νέες και παλιότερες μεταξύ τους σχέσεις, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν τι θα τους συμβεί στην επόμενη φάση της ζωής τους.

Gossip Girl

Τον Νοέμβριο επιστρέφει με νέα επεισόδια στο Vodafone TV το πολυσυζητημένο “Gossip Girl”. Φτιαγμένο από τον Joshua Safran, ο οποίος έγραψε και επιμελήθηκε την original σειρά, το νέο Gossip Girl της HBO Max μας μεταφέρει ξανά στο posh Upper East Side της Νέας Υόρκης, εξερευνώντας μία νέα γενιά εφήβων των πανάκριβων ιδιωτικών σχολείων που βιώνουν τους προβληματισμούς του σήμερα και την τεράστια αλλαγή από το τότε στο τώρα μέσα από τα Social Media.

Συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ

Τον Νοέμβριο, το Vodafone TV φέρνει ορισμένα νέα, συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ της HBO. Μετά το επικό πρώτο επεισόδιο για το festival Woodstock 99’, το “Music Box”, μια συλλογή ταινιών ντοκιμαντέρ που εξερευνούν κομβικές στιγμές από τον κόσμο της μουσικής, επιστρέφει με νέα επεισόδια γύρω από το επαναστατικό album του 1995 της Alanis Morissette, “Jagged Little Pill” και τη ζωή του θρυλικού ράπερ DMX μετά την αποφυλάκισή του. Ενώ με το “Simple as Water”, μια αριστοτεχνική ματιά στον αντίκτυπο του πολέμου, του χωρισμού και του εκτοπισμού, η βραβευμένη με Όσκαρ, Megan Mylan (“Smile Pinki” και “Lost Boys of Sudan”) παρασύρει το κοινό στην εξιστόρηση της προσπάθειας αναζήτησης για μια νέα ζωή που κάνουν οικογένειες προσφύγων από τη Συρία. Γυρισμένη κατά τη διάρκεια πέντε ετών σε πέντε χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η ευαίσθητη κάμερα της αποδεικνύει την παγκόσμια σημασία της οικογένειας.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες

Το Vodafone TV φέρνει το “Jungle cruise” της Walt Disney Picture, με τους Dwayne Johnson και Emily Blunt που υποδύονται τους Frank Wolff και Dr. Lilly Houghton αντίστοιχα, σε μια καθηλωτική περιπέτεια βασισμένη στο θεματικό πάρκο της Disneyland, όπου ένα μικρό ποταμόπλοιο μεταφέρει μια ομάδα ταξιδιωτών μέσα από μια ζούγκλα γεμάτη επικίνδυνα ζώα και ερπετά, με το στοιχείο του υπερφυσικού να είναι πέρα για πέρα ενεργό. Ενώ με το έπος “Κing Ottο”, το Vodafone TV μας γυρίζει πίσω στο καλοκαίρι του 2004, όταν η Ελλάδα, η οποία που δεν είχε κερδίσει ποτέ ούτε έναν αγώνα σε μεγάλη διοργάνωση, κατέστρεψε τους γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για να γίνει η πιο απίθανη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με αρχιτέκτονα του θριάμβου τον «βασιλιά» Ότο Ρεχάγκελ, έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα μας, με στόχο να πετύχει μια ακόμη, θρυλική επιτυχία.

Πλούσιο περιεχόμενο

Ο Νοέμβριος συνεχίζεται στο Vodafone TV με συναρπαστικές ταινίες όπως το “Black Widow” της Marvel (ScarlettJohansson), “The Suicide Squad” της DC Comics (Margot Robbie, Idris Elba κ.α.), νέες προσθήκες στις δωρεάν ταινίες και το κανάλι Foxplay (“Godfather Of Harlem”, “Impreachment: American Crime Story”), πρεμιέρες, όπως τα “History On Demand: History’s Greatest Mysteries” και “History On Demand: Lost Relics Of The KnightsTemplar”, το μοναδικό περιεχόμενο του Insight TV διαθέσιμο και On Demand, αλλά και μέσα από το FacebookWatch και το Netflix τα θεαματικά “Humans of New York: The Series” και “Red Table Talk”, αλλά και τα “Narcos: Μεξικό” και “You”, αντίστοιχα.

Μοναδικά Αφιερώματα

Εμπνευσμένοι από το ομώνυμο τραγούδι, μέσω του αφιερώματος “November Rain” οι πελάτες του Vodafone TVμπορούν να εντοπίσουν ρομαντικές σειρές και ταινίες που θα δέσουν με τη μελαγχολική διάθεση του μήνα. Για όσους όμως θέλουν να ξεφύγουν από αυτήν, μπορούν να εντρυφήσουν στο αφιέρωμα «Τα… Παράξενα», που περιλαμβάνει μοναδικά, μη συμβατικά είδη σειρών και ταινιών, αλλά και να γελάσουν με τη ψυχή τους με ξεκαρδιστικά stand up comedies που βρίσκονται στη κατηγορία «Αρνητές Σεναρίου»!