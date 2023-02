Το Vodafone TV, το «Σπίτι της HBO στην Ελλάδα», επεκτείνει και ενισχύει τη συνεργασία του με τη Warner Bros. Discovery.

Η νέα, πολυετής συμφωνία περιλαμβάνει, κατ’ αποκλειστικότητα, ταινίες της Warner Bros σε πρώτη προβολή και μια επιλογή από μεγάλες επιτυχίες και blockbusters, καθώς και βραβευμένες σειρές, σόου και ντοκιμαντέρ από την HBO και τον κατάλογο ΗΒΟ ΜΑΧ.

Οι συνδρομητές του Vodafone TV, το οποίο διατίθεται από 26,50€ με τα προγράμματα Triple Play Fiber 100,μπορούν να απολαύσουν πρόσφατες εισπρακτικές επιτυχίες , όπως “The Batman“, “Dune“, “The Matrix Resurrections” και όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες του studio της Warner Bros.

Ταυτόχρονα, η λίστα του Vodafone TV εμπλουτίζεται με δημοφιλείς και κλασικές επιτυχίες της Warner Bros, όπως η τριλογία “The Lord of the Rings”, οι συναρπαστικές περιπέτειες του Harry Potter αλλά και τα Οσκαρικά “A Star IsBorn”, “Inception”, “Mad Max: Fury Road”, και “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

Δημοφιλή κανάλια προτίθενται, εμπλουτίζοντας περισσότερο τη λίστα των τηλεοπτικών καναλιών του Vodafone TV, όπως το ενημερωτικό CNN, ο απόλυτος προορισμός των κλασικών ταινιών TCM, αλλά και το γνωστό παιδικό κανάλι BOOMERANG που φιλοξενεί μερικούς από τους πιο αγαπημένους παιδικούς ήρωες, όπως το “Tom & Jerry“, “Garfield”, “Scooby Doo”, “Pokemon”, “The Pink Panther” και “The Peanuts”.

Φυσικά, τα κανάλια Discovery, TLC, Discovery Science, ID, Animal Planet, Travel Channel, Food Network, καθώς και τα αθλητικά, Eurosport 1 και Eurosport 2 συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα μέσω του Vodafone TV, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία θέασης με χιλιάδες επιλογές.

Ο Αντώνης Πρέκας, Head Of Propositions & Pricing της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη σχέση μας με έναν από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες μας, προσφέροντας τα καλύτερα από όλες τις κατηγορίες περιεχομένου που έχει να προσφέρει η Warner Bros. Discovery στις ελληνικές οικογένειες.

Ταυτόχρονα, νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι που αυτή η παγκόσμια εταιρεία πολυμέσων και ψυχαγωγίας, η Warner Bros. Discovery, εμπιστεύτηκε τη Vodafone και το Vodafone TV για να συνεχίσει να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές τον πλούσιο κατάλογό της.

Με αυτή τη συμφωνία, το Vodafone TV συνεχίζει να είναι το σπίτι της HBO στην Ελλάδα και με τις νέες προσθήκες αναδεικνύεται ως ένας μοναδικός προορισμός διασκέδασης για κάθε οικογένεια».