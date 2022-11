Το Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του Νοεμβρίου με συγκλονιστικούς τίτλους HBO και Disney+, ντοκιμαντέρ και αφιερώματα, με μόλις 6,90 ευρώ το μήνα, και τον πρώτο μήνα δωρεάν ή εντελώς δωρεάν με τα προγράμματα Triple Play FIBER 100 και 200, ώστε όλοι έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες επιλογές και αποκλειστική πρόσβαση σε ολόκληρο τον κατάλογο HBO, αλλά και τον μοναδικό κατάλογο Disney+.

Αυτόν τον Νοέμβριο το Vodafone TV φέρνει τον David Beckham στο “Save Our Squad” που επιστρέφει στην παλιά του γειτονιά, αποκλειστικά στο Disney+. Ενώ, η Cara Delevigne εξερευνά στο “Planet Sex” εκείνα που όλοι ήθελαν να ρωτήσουν και τώρα μπορούν να μάθουν, μόνο στο HBO.

Παράλληλα, ο Scott Calvin μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στη δουλειά ως Άγιος Βασίλης σκέφτεται να αποσυρθεί, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγεται ένας νέος κόσμο φαντασίας με το “Willow” μόνο στο Disney+. Δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια και ένα αφιέρωμα σε προσωπικές ιστορίες και αφηγήσεις που συγκλονίζουν με ντοκιμαντέρ πρώτης γραμμής.

Προσωπικές ιστορίες, αφηγήσεις που συγκλονίζουν, λέξεις που μπαίνουν στη σειρά και φτιάχνουν την πιο ευφάνταστη μυθοπλασία, μυστικά πίσω από την κλειδαρότρυπα. Το Vodafone TV φέρνει τον Νοέμβριο, ένα αφιέρωμα σε «Α’ Ενικό» όπου πρωταγωνιστές γίνονται άνθρωποι που μοιάζουν με το κοινό τους ή που θα ήθελαν να μοιάσουν. Με τα: Planet Sex with Cara Delevigne, Phoenix Rising, The Coronation, Sesame Street: 50 Years of Sunny Days, George Carlin’s American Dream, How to John Wilson, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, Allen & Farrow, Real Time with Bill Maher και πολλά άλλα.

Σειρές και ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν

“HOUSE OF THE DRAGON”

Το “House of the Dragon”, το πρίκουελ του “Game of Thrones”, έφτασε στο τέλος του! Τοποθετημένο 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του “Game of Thrones”, αφηγείται την ιστορία της βασιλείας House Targaryen και ο Νοέμβριος είναι ο κατάλληλος μήνας για ένα ανελέητο binge-watching όλου του πρώτου κύκλου.

“PENNYWORTH”

Πίσω στα 60s, ο Άλμπερτ Πένιγουορθ συνεργάζεται με τον Μπρους Γουέιν. Ναι, ο πιστός υπηρέτης του Μπάτμαν και η πραγματική του ιστορία έρχεται με τον τρίτο του κύκλο και το “Pennyworth” ζωντανεύει ξανά μια άλλη, πολύ μυστηριώδης εποχή.

“AVENUE 5”

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Ο Ράιαν Κλαρκ επιστρέφει για να σώσει ξανά το διαστημόπλοιο – ή αεροπλάνο, όπως θέλετε πείτε το – που πασχίζει να γυρίσει στη γη. Ο δεύτερος κύκλος με τον απολαυστικό Χιού Λόρι είναι εδώ. Όλα αυτά στο “Avenue 5”.

“THE WHITE LOTUS”

Πολυβραβευμένο και πολυαναμενόμενο, το “The White Lotus” επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο, με ακόμα πιο φρενήρεις ρυθμούς, κι ότι ήθελε προκύψει.

Περιεχόμενο που δεν πρέπει να χάσει κανείς

«ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»

Ένας από τους top εκτελεστές στο Μαϊάμι, ανακαλύπτει πως η femme fatale αφεντικίνα του εμπλέκεται σε κύκλωμα cybersex trafficking . Αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι που έχει πέσει στα δίκτυα της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία δούλευε και ο ίδιος μέχρι τότε. Κοινώς, ο Αντόνιο Μπαντέρας και το «Συνδικάτο» του στην Θεσσαλονίκη.

“SPENCER”

Ο Πάμπλο Λαραίν, ο βιογράφος σκηνοθέτης της “Jackie”, του Pablo “Neruda” και του Τονυ Μανέρο, εστιάζει αυτή τη φορά στην υπαρξιακή κρίση της πριγκίπισσας Νταϊάνα στα Χριστούγεννα του 1991, καθώς σκέφτεται να χωρίσει τον πρίγκιπα Κάρολο και να εγκαταλείψει τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Οσκαρική ερμηνεία της Κρίστεν Στιούαρτ και ένα “Spencer” που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

«ΕΛΒΙΣ»

Ένα πλούσιο μουσικό έπος, μία καθηλωτική αναπαράσταση διαφορετικών εποχών, ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι με ανατριχιαστικά σημαντικούς σταθμούς, ένας εντυπωσιακός φόρος τιμής στον άνθρωπο-ορόσημο που άλλαξε τους όρους του θεάματος στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Κοινώς, ο «Έλβις» δια χειρός Μπαζ Λούρμαν είναι ένα οπτικό παραμύθι.

“PLANET SEX”

Στο “Planet Sex” η Cara Delevingne εξερευνά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τα σκοτεινά, αλλά και τα φωτεινά της μονοπάτια, εξετάζοντας ζητήματα όπως οι σχέσεις, η πορνογραφία, η απόλαυση, ο ρομαντισμός, η ηδονή και το πάθος.

“LEAGUE OF SUPERPETS”

Ο Κρυπτό ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται δίπλα δίπλα ενάντια στο έγκλημα του Metropolis. Ωστόσο, ο Krypto πρέπει να κυριαρχήσει στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης όταν ο Superman πέσει θύμα απαγωγής. Αυτό και πολλά περισσότερα είναι το “DC League of Superpets”.