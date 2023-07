Αυτόν τον Αύγουστο τo Vodafone TV γιορτάζει τα 100 χρόνια της Warner Bros με το 4ωρο ντοκιμαντέρ “100 Years of Warner Bros” της Λέσλι Άιγουερκς, αλλά και τη διάθεση ταινιών Α’ προβολής και κλασικών ιστοριών του καταλόγου της Warner, δίνει ραντεβού στις 2/8 για τον δεύτερο κύκλο της πρωτότυπης σειράς “The Bear” του FX, τον τρίτο κύκλο του “Only Murders in the Building” στις 8/8 καθώς και τη νέα σειρά από το σύμπαν του Star Wars “Ahsoka” στο Disney+ στις 23/8.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε και το μεγάλο φινάλε του δεύτερου κύκλου του “And Just Like That” με την επιστροφή της Κιμ Κατράλ, την πολυαναμενόμενη συνέχεια του “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” από το ΗΒΟ καθώς και ένα μοναδικό αφιέρωμα στις γυναίκες ηρωίδες μέσα από περισσότερες από 45 ταινίες και σειρές, με τίτλο “Female Heroes”.

Με μόλις 9,90 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις όλοι/ες έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας.

Προτάσεις από το Disney+

“THE BEAR”

Διαθέσιμο από 2/8

O δεύτερος κύκλος της σειράς, ακολουθεί τον Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White), τη Sydney Adamu(Ayo Edebiri) και τον Richard «Richie» Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) καθώς εργάζονται σκληρά, για να ανεβάσουν το επίπεδο στο βρώμικο σαντουϊτσάδικο τους. Καθώς αλλάζουν ριζικά το εστιατόριο, αλλάζουν και οι ίδιοι, μέσα από το δικό τους προσωπικό ταξίδι, καθώς ο καθένας, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν και να αναμετρηθεί με το ποιός θέλει να είναι στο μέλλον.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αποδεικνύεται ότι το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από τη λειτουργία ενός εστιατορίου είναι το άνοιγμα ενός νέου. Η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει από την τρελή γραφειοκρατία της αδειοδότησης και των εργολάβων μέχρι την όμορφη και δημιουργική αγωνία του σχεδιασμού του νέου μενού. Η μετάβαση αυτή, δίνει μια νέα οπτική στην έννοια της φιλοξενίας. Καθώς όλο το προσωπικό αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με νέες μεθόδους συνεργασίας και να ξεπεράσει τα όρια των ικανοτήτων και των σχέσεων του, μαθαίνει επίσης τι σημαίνει να υπηρετείς, τόσο τους πελάτες όσο και ο ένας τον άλλον.

“ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Διαθέσιμο από 8/8

Ο τρίτος κύκλος της σειράς βρίσκει τους Τσάρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ (τους οποίους υποδύονται οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez), να ερευνούν έναν φόνο στα παρασκήνια μιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ. Ο Μπεν Γκλένροι (Paul Rudd) είναι ένας αστέρας του Χόλιγουντ, του οποίου το ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ διακόπτεται από τον πρόωρο θάνατo του. Με τη βοήθεια της συμπρωταγωνίστριας, Λορέττα Ντάρκιν (Meryl Streep), οι τρείς πρωταγωνιστές ξεκινούν την πιο δύσκολη υπόθεση που έχουν αναλάβει ποτέ, ενώ ο σκηνοθέτης Όλιβερπροσπαθεί απεγνωσμένα να ξαναφτιάξει την παράσταση του. Η αυλαία ανεβαίνει!

“AHSOKA”

Διαθέσιμο από 23/8

Τοποθετημένη χρονικά μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, η νέα σειρά, ακολουθεί την Τζεντάι, Ασόκα Τάνο, που διερευνά μια ανερχόμενη απειλή στον ευάλωτο γαλαξία.

Στη σειρά “Ahsoka” πρωταγωνιστούν οι Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, RayStevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen και Eman Esfandi. Τα επεισόδια σκηνοθετούν οι Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel και Rick Famuyiwa. O Dave Filoni είναι ο επικεφαλής σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγόςμαζί με τους Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson και Carrie Beck. Η Karen Gilchrist είναι συν-εκτελεστική παραγωγός.

«ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 3»

Διαθέσιμο από 2/8

Στους«Φύλακες του Γαλαξία 3» των Marvel Studios, η αγαπημένη παρέα αταίριαστων ηρώων, αρχίζει να συνηθίζει τη ζωή στο Πουθενά. Όμως, δεν πήρε πολύ χρόνο μέχρι να ανατραπούν όλα ξανά, από τον απόηχο του ταραγμένου παρελθόντος του Ρόκετ. Ο Πίτερ Κουίλ πρέπει να μαζέψει την ομάδα του, για μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης του Ρόκετ, που αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος της ομάδας όπως την ξέρουμε.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, με τους Vin Diesel ως Γκρουτ και Bradley Cooper ως Ρόκετ, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter και Maria Bakalova. Ο James Gunn είναι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Παραγωγός είναι ο Kevin Feige, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith και Simon Hatt.

Η ταινία «Φύλακες του Γαλαξία 3» των Marvel Studios, θα είναι διαθέσιμη από τις 2 Αυγούστου, αποκλειστικά στο Disney+. Οι άλλες δύο ταινίες της τριλογίας, «Φύλακες του Γαλαξία» και «Φύλακες Του Γαλαξία 2», είναι τώρα διαθέσιμες στο Disney+.

Περιχεόμενο από το ΗΒΟ

“WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY”

Ένας δεύτερος καταιγιστικός κύκλος του απολαυστικού “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” είναι εδώ. Η σειρά έκπληξη του ΗΒΟ, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς την άνοιξη του 2022, έρχεται κατά μεσής του καλοκαιριού για να υπενθυμίσει γιατί οι Lakers ακόμα…πουλάνε, με την προσθήκη του βραβευμένου με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, Έντριεν Μπρόντι.

“HOW TO WITH JOHN WILSON”

Η πιο πρωτότυπη σειρά ντοκιμαντέρ, από εκείνα τα υβρίδια τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας επιστρέφει με έναν τρίτο, αναγκαίο, κύκλο και ένα Τζον Γουίλσον που βγαίνει βόλτα στην πόλη και καταγράφει την ζωή σαν την πιο ακραία μυθοπλασία. Παρέα με τον καινούργιο κύκλο, στο Vodafone TV προβάλλονται αποκλειστικά οι δυο πρώτοι κύκλοι του ιδιαίτερου αυτού mockumentary.

“ΑND JUST LIKE THAT”

Ένα χρόνο μετά το φινάλε του καινούργιου κεφαλαίου του “Sex and the City” ο δεύτερος κύκλος του “And Just Like That” ήρθε με φόρα και συστήνει έναν ήρωα από τα παλιά. Ο Έινταν συναντάει την Κάρι στην πολύβουη Νέα Υόρκη και οι συγκινήσεις είναι πιο έντονες από ποτέ. Και δεν είναι ο μοναδικός που έρχεται από τα παλιά, αφού η Κιμ Κατράλ κλείνει τη σαιζόν με ένα φινάλε έκπληξη στις 25/8, κάνοντας το τελευταίο επεισόδιο την πλέον hotπροσθήκη αυτού του καλοκαιριού.

Χρυσό αφιέρωμα: 100 χρόνια Warner Bros

Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Ολόκληρη η ιστορία του θρυλικού στούντιο της Warner, από τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ μέχρι τον Χάρι Πότερ και από τα «Φιλαράκια» και τον “Superman” μέχρι τον Κιουμπρικ και τα “Gremlins” αποκρυπτογραφούνται στο “100 Years of Warner Bros”, το 4ωρο ντοκιμαντέρ της Λέσλι Άιγουερκς, απ’ ευθείας από το φεστιβάλ των Καννών, για ένα απολαυστικό binge-watching, παρέα με ταινίες της Warner σε Α’ προβολή αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Ταινίες που δεν πρέπει να χάσει κανείς

“MARCEL, THE SHELL WITH SHOES ON” (Video On Demand)

Ο Μαρσέλ είναι ένα αξιαγάπητο και μικροσκοπικό όστρακο, που ζει στο πλάι της γιαγιάς Κόνι, και του κατοικίδιου χνουδιού τους, Άλαν. Όταν ένας ντοκιμαντερίστας ανακαλύπτει μια μικρού μήκους ταινία με τον Μαρσέλ μέσα σε ένα ακατάστατο Airbnb, το ποστάρει στο YouTube και εκατομμύρια θαυμαστές απαιτούν περισσότερα. Αυτό όμως γεννάει και νέους κινδύνους, μαζί με την αναπτέρωση της ελπίδας του Μαρσέλ να βρει την αληθινή του οικογένεια. To “Marcel, the Shell With Shoes On” είναι το animation της χρονιάς και μια δοκιμή θα πείσει το κοινό του.

“INFINITY POOL” (Video On Demand)

Ο Τζέιμς και η Εμ περνούν τις διακοπές τους σ’ ένα ειδυλλιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα ενός νησιού. Όταν γνωρίσουν ένα άλλο ζευγάρι θα βγουν εκτός του ξενοδοχείου. Μετά από ένα τραγικό ατύχημα, ο Τζέιμς θα πρέπει να τιμωρηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους: είτε θα πρέπει να εκτελεστεί είτε να πληρώσει ένα παχυλό αντίτιμο ώστε να εκτελεστεί ένας κλώνος του. Υιος Κρόνενμπεργκ στο θρίλερ έκπληξη της χρονιάς, αυτό είναι το “Infinity Pool”.

“OLD” (Video On Demand)

Μια ειδυλλιακή παραλία αποδεικνύεται εφιαλτική για μια οικογένεια που αρχίζει να γερνάει απότομα μέσα σε λίγες ώρες, στο “Old” του Νάιτ Σιάμαλαν (Η Έκτη Αίσθηση) παίζοντας επικίνδυνα με τον χρόνο, βάζοντας για πειραματόζωα τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και την Βίκι Κριπς.

“ARMAGEDDON TIME” (Video On Demand)

Το “Armageddon Time” ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη των αρχών του ’80 και στη ζωή ενός μικρού αγοριού το οποίο θα πάρει το πρώτο του πικρό μάθημα από το τι ακριβώς σημαίνει να μεγαλώνεις σε ένα κόσμο αγεφύρωτων κοινωνικών και φυλετικών χασμάτων και ποιοι είναι οι συμβιβασμοί που καλείσαι να κάνεις, αν θέλεις να γευτείς το δικό σου μερίδιο από το Αμερικανικό Όνειρο. Άντονι Χόπκινς, Τζέσικα Τσάστειν, Αν Χάθαγουεϊ στα μετόπισθεν.