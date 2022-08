«Έλεγαν ότι ερχόμουν με ένα χρυσό τζιπ, δεν ήξεραν ποιος ήταν μέσα, είχε φιμέ τζάμια», λέει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Για την περίοδο που συμμετείχε στο J2US, αλλά και για τη στήριξη του Στάθη Σχίζα μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ και τη Μαρία Παπαϊωάννου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλεξάνδρα, τον παρακολουθούσες ανελλιπώς. Το ίδιο έκανε και ο Στάθης όταν διαγωνιζόσουν στο Just the 2 of Us, όπου βγήκες νικήτρια;

Στάθης: Τι εννοείς, αν την παρακολουθούσα; Συνέχεια μαζί της ήμουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλεξάνδρα: Με στήριζε πάρα πολύ. Υπήρχε τότε ένα περιβόητο τζιπ –το τζιπ του Στάθη– και έλεγαν «η Αλεξάνδρα έρχεται και φεύγει μέσα σε ένα χρυσό τζιπ. Δεν ξέρουμε ποιος είναι μέσα». Είχε φιμέ τζάμια και δεν μπορούσαν να δουν ποιος κρύβεται μέσα. Ήταν δίπλα μου σε όλα τα live του J2US και φυσικά στον τελικό.

Στάθης: Στον τελικό έκανα ένα πακέτο τσιγάρα σε μία ώρα. Πιο πολύ άγχος είχα εγώ από την Αλεξάνδρα. Κι αυτό γιατί το είχα ζήσει μαζί της τόσο έντονα.

Αλεξάνδρα: Ήμασταν σπίτι, σκέψου, και με έβλεπε να χορεύω και να τραγουδάω συνέχεια. Μπορώ να σου πω ότι τότε η σχέση μας προχώρησε πολύ γρήγορα γιατί με παρακολουθούσε να τσαλακώνομαι. Δεν με έβλεπε όπως όλοι οι υπόλοιποι, ντυμένη και βαμμένη πάνω στη σκηνή, αλλά στο σπίτι με τις πιτζάμες να κάνω πρόβες.