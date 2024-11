Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε spicy ερώτηση για τον Στάθη Σχίζα: «Δεν βλέπω κάτω όταν τραγουδάω»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ξεκίνησε να εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και ο Νίκος Μουτσινάς, ζήτησε τις πρώτες εντυπώσεις της.

Με στυλ… Marilyn Monroe εισέβαλε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο πλατό της εκπομπής «Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα», το βράδυ της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου του 2024. Η νεαρή ρωτήθηκε για τις εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και για τον Στάθη Σχίζα.

Η γνωστή Influencer πλέον ασχολείται ενεργά με το τραγούδι και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζεται και κάνει το δικό της show σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί.

«Είμαι της άποψης “go with the flow και get a life”. Είναι διασκέδαση όλο αυτό. Είναι σαν μια παράσταση, σαν μουσικοθεατρικό» ανέφερε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Όταν ο Νίκος Μουτσινάς τη ρώτησε αν ο πρώην σύντροφός της, Στάθης Σχίζας την έχει απολαύσει στο μαγαζί, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε: «Δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί όταν τραγουδάω είμαι πολύ απορροφημένη. Οπότε δεν βλέπω κάτω».

«Τα αρνητικά σχόλια περίμενα να είναι πιο πολλά από αυτά που δέχτηκα. Όταν κάτι είναι καινούργιο είναι λογικό να δεχτείς και αρνητικά μηνύματα, ήταν αναμενόμενο», είχε αναφέρει προ ημερών η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, ανέβηκε στη σκηνή με λευκά εσώρουχα και ζαρτιέρες, ψηλοτάκουνα και κατακόκκινο κραγιόν, θυμίζοντας σε αρκετούς τη Μέριλιν Μονρόε. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τραγούδησε και χόρεψε μέσα σε ένα μεγάλο ποτήρι με νερό στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας «Parfait».