Άννα Βίσση: «Φοβόμουν πολύ, έκλαιγα όλο το βράδυ» – Το περιστατικό που δεν θα ξεχάσει

Στο περιοδικό Gala και τη Μαρία Λεμονιά έδωσε συνέντευξη η Άννα Βίσση, η οποία εξομολογήθηκε ένα άγνωστο περιστατικό με τον Νίκο Καρβέλα, ενώ μίλησε και για την πολύ καλή της φίλη, την Αννίτα Πάνια.

«Έχω πολλά να θυμάμαι και να συγκινούμαι, ειπωμένα από τον Νίκο. Από τα πιο ωραία όμως ήταν ένα τραγούδι που έγραψε το προηγούμενο βράδυ που θα γεννούσα τη Σοφία. Θυμάμαι ότι φοβόμουν πολύ, με περίμενε καισαρική και έκλαιγα όλο το βράδυ. Καθόταν δίπλα μου με μια κιθάρα και έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι, τόσο απλό που με ησύχαζε για να μη φοβάμαι. Ονόμαζε το παιδί μας “A little you and me”», είπε η Άννα Βίσση για τον Νίκο Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση απάντησε και για την Αννίτα Πάνια: «Με την Αννίτα ταιριάζω πολύ στη αίσθηση του χιούμορ και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μας ενώνουν, εκτός από τον πρώην μου και τον πρώην της, τον Νίκο Καρβέλα. Στην τριάδα Άννα – Αννίτα – Νίκος, κοινό μας σημείο είναι σίγουρα η ειλικρινής φιλία και το χιούμορ, ένα συστατικό που θεωρώ βασικό για οποιαδήποτε σχέση στη ζωή μου. Επίσης την αγαπώ πολύ ως άνθρωπο και τη θεωρώ πιστή μου φίλη».