Οι παίκτες του βρετανικού τηλεπαιχνιδιού «Tipping Point» έγιναν viral στα social media καθώς μπέρδεψαν τον ποιητή Όμηρο (στα αγγλικά Homer) με τον… Χόμερ Σίμπσον από τη σειρά καρτούν της αμερικανικής τηλεόρασης «The Simpsons».

Η… κουφή απάντηση ήρθε στην ερώτηση του παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού «στα επικά ποιήματά του, ο Όμηρος συχνά αναφέρεται στο νέκταρ που είναι το ποτό το Θεών. Ποια είναι η άλλη ουσία για την τροφή τους;». Δεν φάνηκε κανείς από τους δύο παίκτες να γνωρίζει τον Έλληνα ποιητή και θεώρησαν πως πρόκειται για τον καρτούν χαρακτήρα.

Για αυτό και απάντησαν πως η τροφή ήταν τα ντόνατς, τα οποία ο Χόμερ Σίμπσον καταβροχθίζει στα επεισόδια της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς.

This is 27 seconds of remarkable television.



Tipping Point, the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/AMzZ8obJMR