Απολαυστικός ήταν ο Γιώργος Χρανιώτης στην πρεμιέρα του YFSF. Ο γνωστός ηθοποιός βγήκε στη σκηνή του show μεταμφιέσεων ως Αντώνης Καλογιάννης και τραγούδησε το “Do you like the Greece”. Δείτε την πρώτη εμφάνιση του Γιώργου Χρανιώτη στο YFSF…