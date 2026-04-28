Αποχώρηση «βόμβα» από τον ΣΚΑΪ – Φεύγει ο Βασίλης Παπαδρόσος

Οριστικό το «διαζύγιο» του Ομίλου ΣΚΑΪ με τον επί επτά χρόνια Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Παπαδρόσο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, το γνωστό και έμπειρο στέλεχος του ΣΚΑΪ υπέβαλε την παραίτησή του στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασική αιτία της αποχώρησής του λέγεται ότι είναι οι παρεμβάσεις που δεχόταν το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα ως Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης. Ενώ, λοιπόν, το συμβόλαιο του Βασίλη Παπαδρόσου με τον ΣΚΑΪ είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, οι έντονες διαφωνίες υπήρξαν αφορμή για να υποβάλει την παραίτησή του από τη διοικητική θέση στην οποία βρισκόταν από τον Ιανουάριο του 2019, με επιτυχημένη για τον Όμιλο πορεία στον τομέα της ενημέρωσης. Η απόφασή του έγινε χθες (27.04.2026) αποδεκτή από τον Όμιλο και έτσι οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε κοινή συναινέσει «διαζύγιο», για το οποίο αναμένεται πως θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, προς το παρόν στο «τιμόνι» των ειδήσεων του ΣΚΑΪ θα βρεθεί ο Φώτης Καφαράκης, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2025 έχει αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή Ειδήσεων στην τηλεόραση του Ομίλου.

Βέβαια, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις από το ειδησεογραφικό τμήμα του τηλεοπτικού σταθμού.

Τέλος, ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών που το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο δικαιολογημένα εκτιμάται ότι μετά το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ το έμπειρο στέλεχος θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» άλλων τηλεοπτικών σταθμών.