Απρόοπτο σε «ζωντανή» ανταπόκριση του Open από τη Βηρυτό, η σύνδεση διακόπηκε λόγω έντασης με Λιβανέζους

Από τη νότια Βηρυτό η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις με drones, ακόμη και μέχρι την Κύπρο
Η απεσταλμένη του OPEN στη Βηρυτό, Μαρία Καρχιλάκη
Η απεσταλμένη του καναλιού στη Βηρυτό, Μαρία Καρχιλάκη / πηγή φωτογραφίας Open

Μία απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026). Εντελώς ξαφνικά, η απευθείας ανταπόκριση της απεσταλμένης δημοσιογράφου του καναλιού, Μαρίας Καρχιλάκη από τη Βηρυτό, διακόπηκε.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN με τη δημοσιογράφο Μαρία Καρχιλάκη, βρισκόταν σε «ζωντανή» σύνδεση με το στούντιο της Αθήνας και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις από τη Βηρυτό και τη γύρω περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Καθώς η Μαρία Καρχιλάκη περιέγραφε την κατάσταση, ένας άνδρας εμφανώς εκνευρισμένος στάθηκε μπροστά στην κάμερα, έβαλε το χέρι του στον φακό και άρχισε να φωνάζει, διακόπτοντας ουσιαστικά την απευθείας μετάδοση.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη, ενώ τα χέρια του «εισβολέα» έκλειναν την κάμερα με συνέπεια η εικόνα να χαθεί.

Το στούντιο της Αθήνας δεν έκρυψε την αγωνία του για την εξέλιξη.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε η Εύα Αντωνοπούλου.

 

Στη Βηρυτό η κατάσταση είναι δραματική.

Οι νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου, οι οποίες ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, βομβαρδίζονται καθημερινά από το Ισραήλ, καθώς από εκεί η φιλοϊρανική οργάνωση εξαπολύει επιθέσεις με drones, ακόμη και μέχρι την Κύπρο.

