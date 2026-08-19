Άρης Μουγκοπέτρος: «Όταν βγαίνεις έξω και σε παίρνει αγκαλιά ένας παππούς και κλαίει για τον πόνο σου, αυτό είναι κάτι μοναδικό»

«Ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει να ζήσω αυτά που έχω ζήσει μέχρι στιγμής» είπε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Στον αέρα της εκπομπής «Πρωινή ενημέρωση» στον ΣΚΑΪ βγήκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα.

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«Μόνο χαμόγελο! Εννοείται, από εδώ και πέρα μόνο χαμόγελο», είπε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε στη συνέχεια: «Έχω αφήσει τον τραυματισμό μου πάρα πολύ πίσω, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι είναι για μένα αυτή τη στιγμή. Επειδή δυσκολίες τυχαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Και αν δεν τα παρατάμε, θα έρθει η στιγμή να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε».

«Η αγάπη του κόσμου όλο αυτό το διάστημα είναι για μένα κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Όταν βγαίνεις έξω και σε παίρνει αγκαλιά ένας παππούς και κλαίει για τον πόνο σου, αυτό είναι κάτι μοναδικό. Κι ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει να ζήσω αυτά που έχω ζήσει μέχρι στιγμής» είπε καταληκτικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Προ ημερών κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισης του Άρη Μουγκοπέτρου μετά το ατύχημα με την κροτίδα, δάκρυα χαράς και συγκίνησης κύλισαν από τα μάτια του. Το Σάββατο (12.07.2026) ο γνωστός μουσικός έκανε μία ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που, έχοντας χάσει δύο δάχτυλα, συνεχίζει να παίζει πνευστό όργανο.