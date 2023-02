Ελπίδα στους φανς του Τόλκιν και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δίνει η Warner Bros, η οποία σύναψε συμφωνία με την Embracer Group για νέες ταινίες στο σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ ανακοίνωσε την πολυετή συμφωνία παραγωγής πολλών ταινιών σχετικές με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό της συμφωνίας με την Embracer Group, την εταιρία που από μερικούς μήνες αγόρασε τα δικαιώματα των σχετικών βιβλίων.

«Η ευκαιρία να προσκαλέσουμε τους θαυμαστές βαθύτερα στον κινηματογραφικό κόσμο της Μέσης Γης είναι μεγάλη τιμή και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Middle-earth Enterprises και την Embracer σε αυτή την περιπέτεια, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση από την πλευρά της Warner Bros οι Μάικλ Ντε Λούκα και Πάμελα ‘Αμπντυ(Pam Abdy)

Οι ταινίες θα γίνουν μέσω της εταιρείας παραγωγής New Line Cinema της Warner Bros, όπως έγινε και με τη τριλογία που γύρισε ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον, το διάστημα 2001 με 2003. Οι ταινίες απέφεραν σχεδόν 3 δισ. δολάρια, ενώ η τρίτη ταινία «The Return of the King» κέρδισε 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Να σημειωθεί πως τα δικαιώματα που έχει αγοράσει η Embracer Group δεν έχουν μέσα και το Σιλμαρίλιον, ούτε τις Ατέλειωτες Ιστορίες, βιβλία που οι φανς πολύ θα ήθελαν να δουν στην οθόνη.

Υπενθυμίζεται πως η Amazon τους προηγούμενους μήνες έβγαλε την 1η σεζόν της σειράς Rings Of Power, έχοντας πρόσβαση περίπου στο ίδιο υλικό που θα έχει η Warner Bros. Από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου η σειρά έχει χαρακτηριστεία μια κολοσσιαία αποτυχία.