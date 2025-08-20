Ασημένια Βουλιώτη για τη νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: «Εύχομαι το κοινό να βρει τη συντροφιά που έχει ανάγκη»

«Ο χαρακτήρας μου πάει κόντρα στους φόβους και στην εσωτερικότητα και αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάτι δικό μου», είπε η Ασημένια Βουλιώτη για τον ρόλο της στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Για τα όσα θα δούμε στην τηλεόραση μέσα από την συχνότητα του Alpha, λόγω της νέας σειράς στην οποία θα συμμετέχει, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», μίλησε η Ασημένια Βουλιώτη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Real.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε το θέμα της σειράς το οποίο επικεντρώνεται σε μία εποχή με διαφορετικά στεγανά από την δική μας εποχή αλλά με αξίας που ακόμα απασχολούν την κοινωνία.

«Η σειρά επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην παραδοξότητα. Πέντε κορίτσια με κοινή αφετηρία κάνουν τη διαδρομή τους για να ανακαλύψουν τι είναι σημαντικό για την καθεμία, σε μια εποχή με διαφορετικά στεγανά και στερεότυπα, αλλά με αξίες που συνεχίζουν να απασχολούν», είπε αρχικά.

«Είναι νέες με πάθος και όνειρα που ανατρέπονται συχνά, είναι διαφορετικές, αλλά φέρουν κοινές ρίζες και βιώματα. Με ενδιαφέρει να βλέπω τους ανθρώπους να συνεχίζουν με αυτά που έχουν, με τους πόθους και τις πληγές, να μάχονται με την τρωτότητά τους. Εύχομαι το κοινό να βρει τη συντροφιά που έχει ανάγκη», συνέχισε ελπίζοντας πως η νέα σειρά θα αγαπηθεί από το κοινό.

Σχετικά με τον ρόλο της ως «Μαγδαληνή» η Ασημένια Βουλιώτη τόνισε πως έχει πάθος για τη ζωή, πάει κόντρα στους φόβους και πρόκειται να συναντήσει έναν άγνωστο -για εκείνη- κόσμο.

«Η Μαγδαληνή έρχεται από το χωριό στην πόλη τη δεκαετία του ΄50 για να συναντήσει έναν κόσμο που της είναι άγνωστος. Στην προσπάθεια της να τον οικειοποιηθεί, θα ανακαλύψει ποιότητες του εαυτού της που δεν φανταζόταν ότι έχει. Μου αρέσει που ο χαρακτήρας έχει πάθος για μελέτη και ζωή. Πάει κόντρα στους φόβους και στην εσωτερικότητα που φέρει σαν ύπαρξη και αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάτι δικό μου», συνέχισε η ηθοποιός