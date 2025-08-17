Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η ιστορία της Πολυξένης που γίνεται διάσημη ηθοποιός

Μία νέα σειρά με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έρχεται το προσεχές φθινόπωρο στον ALPHA και είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Λένας Μαντά.

Η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που θα δούμε στον ALPHA ακολουθεί τις ζωές των πέντε κοριτσιών της Θεοδώρας, οι οποίες παίρνουν διαφορετικούς δρόμους, μακριά από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Η Ευγενία Ξυγκόρου ενσαρκώνει την Πολυξένη, που από παιδί ήξερε ότι το μέλλον της είναι στο θεατρικό σανίδι. Δεν ήταν ποτέ φτιαγμένη για το χωριό.

Η απόφασή της να φύγει από το σπίτι, σε σύγκρουση με τη μητέρα της που την ήθελε “τακτοποιημένη” όπως οι αδερφές της, ήταν η πρώτη μεγάλη πράξη ανεξαρτησίας. Κι εκεί ξεκινάει η αληθινή της μεταμόρφωση – η Πολυξένη αφήνει πίσω της το παρελθόν και μεταμορφώνεται σε Ξένια Ολυμπίου, έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στο πλάι ενός περιπλανώμενου θιάσου, βρίσκει για πρώτη φορά μια σκηνή, ένα κοινό και έναν νέο προορισμό. Η Πολυξένη είναι μια ηρωίδα που εμπνέει.

Ξεκινώντας από το τίποτα, τολμά να κυνηγήσει το ακατόρθωτο. Και το πετυχαίνει – όχι επειδή της δόθηκε κάτι εύκολα, αλλά επειδή δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει γι’ αυτό. Το όνομά της, Ξένια Ολυμπίου, γίνεται συνώνυμο της νέας της ζωής.

Με ένταση κι ευαισθησία, η Ευγενία Ξυγκόρου αποτυπώνει την εσωτερική πάλη της Πολυξένης και την ακλόνητη φιλοδοξία της. Δίπλα της η Μάρθα, την οποία υποδύεται η Στεφανία Γουλιώτη, αναλαμβάνει ρόλο μέντορα και δίνει στην ιστορία της Πολυξένης την ώθηση και την εξέλιξη που χρειάζεται.

Η ιστορία της Πολυξένης

Η Πολυξένη ήξερε από πάντα ότι δεν ανήκει στο μικρό χωριό του Ολύμπου. Το όνειρο της ήταν να γίνει διάσημη ηθοποιός, με πολλούς θαυμαστές και μια άνετη ζωή. Η μητέρα της, Θοδώρα, τη θεωρεί ονειροπαρμένη και πιστεύει ότι το καλύτερο για την κόρη της είναι να παντρευτεί και να κάνει παιδιά όπως και οι αδερφές της. Η κόντρα με τη μάνα της την οδηγεί στο να το σκάσει ακολουθώντας έναν περιπλανώμενο θίασο.

Έτσι ξεκινάει και το ταξίδι για την διεκδίκηση του ονείρου της, να γίνει διάσημη ηθοποιός ως Ξένια Ολυμπίου πλέον. Καθώς περιπλανώνται στην επαρχία, αποκτά πολλές εμπειρίες δίπλα τους και γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι θα την συντροφέψουν για το υπόλοιπο της ζωή της. Στο πρόσωπο της Μάρθας, βρίσκει τη μητρική φιγούρα που της λείπει, καθώς εκείνη τη στηρίζει για να πετύχει το στόχο της και την καθοδηγεί δείχνοντάς της τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει.

Με τη Μάρθα στο πλάι της, η Πολυξένη μαθαίνει να διαχειρίζεται τον ανώριμο εαυτό της και προετοιμάζεται για να δώσει εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Πέντε αδελφές. Πέντε συγκλονιστικές ιστορίες. Μυστικά, έρωτες και κρυμμένα πάθη οδηγούν σε ένα προορισμό: Στο Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι. Μια καθηλωτική σειρά βασισμένη στο best seller της Λένας Μαντά.