Η λίστα με τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές είναι δύσκολο να καθοριστεί απόλυτα, αφού υπάρχουν πολλές σειρές που έχουν αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές και κοινότητες.

Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον 10 τηλεοπτικές σειρές που έχει ξεχωρίσει το τηλεοπτικό κοινό και έχουν λάβει δεκάδες διακρίσεις:

The Sopranos, 1999-2007

Με τον James Gandolfini, τον Lorraine Bracco και τον Edie Falco.

Η τηλεοπτική σειρά The Sopranos, δημιουργήθηκε από τον David Chase και προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999. Η σειρά ακολουθεί τη ζωή του αφεντικού της μαφίας Tony Soprano (James Gandolfini) και της οικογένειάς του στο Νιου Τζέρσεϊ. Η σειρά έλαβε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του ΕΜΜΥ για το καλύτερο δραματικό σενάριο και το καλύτερο σύνολο ηθοποιών. Επίσης, θεωρείται μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, καθώς εξερευνά θέματα όπως η οικογένεια, η πατρότητα και η εξουσία.

Breaking Bad, 2008-2013

Με τον Bryan Cranston, τον Aaron Paul και την Anna Gunn.

Η τηλεοπτική σειρά Breaking Bad, δημιουργήθηκε από τον Vince Gilligan και προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013. Η σειρά ακολουθεί τη ζωή του καθηγητή χημείας Walter White (Bryan Cranston) ο οποίος μετατρέπεται σε κύριο παραγωγό μεθαμφεταμίνης. Η σειρά κατέκτησε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων πέντε ΕΜΜΥ για το καλύτερο δραματικό σενάριο και το καλύτερο σύνολο ηθοποιών. Επίσης, θεωρείται μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, καθώς εξερευνά θέματα όπως η οικογένεια και η ηθική.

Friends, 1994-2004

Με τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer.

Η σειρά Friends, δημιουργήθηκε από τους David Crane και Marta Kauffman και προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Η σειρά επικεντρώνεται στη ζωή έξι φίλων στη Νέα Υόρκη: τη Rachel, τον Ross, τη Monica, τον Chandler, τον Joey και τη Phoebe. Η σειρά έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα όλων των εποχών, και οι ηθοποιοί έγιναν διάσημοι σε όλο τον κόσμο. Η σειρά κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Emmy και Golden Globe.

Game of Thrones, 2011-2019

Με τον Peter Dinklage, την Emilia Clarke, τον Kit Harington και την Lena Headey.

Η σειρά Game of Thrones βασίζεται στη σειρά βιβλίων A Song of Ice and Fire του George R.R. Martin. Προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019 και ακολουθεί τις ιστορίες ενός μεγάλου αριθμού χαρακτήρων σε ένα φανταστικό βασίλειο, το Westeros. Η σειρά κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 59 βραβείων Emmy και 3 βραβείων Golden Globe. Η σειρά επίσης έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών και έχει επηρεάσει την ποπ κουλτούρα και την τηλεόραση.

The Wire, 2002-2008

Με τους Dominic West, Idris Elba και Michael K. Williams.

Η σειρά The Wire αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Η σειρά προβλήθηκε από το 2002 έως το 2008 και ακολουθεί τις ζωές των κατοίκων της Βαλτιμόρης, από αξιωματικούς της αστυνομίας έως τους εμπόρους ναρκωτικών και τους άνεργους. Η σειρά θεωρείται ως ένα από τα πιο ρεαλιστικά πορτρέτα της ζωής στις αστικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει λάβει αναγνώριση για την ερμηνεία των ηθοποιών, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της.

The Handmaid’s Tale, 2017-2022

Με την Elisabeth Moss, την Joseph Fiennes και την Yvonne Strahovski.

Η σειρά The Handmaid’s Tale είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Margaret Atwood και προβλήθηκε από το 2017 έως το 2022. Η σειρά αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας στο μέλλον, η οποία ζει σε μια δικτατορική κοινωνία όπου οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως σκλάβοι για την αναπαραγωγή. Η σειρά αναδείχθηκε ως μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 2010 και κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Emmy και Golden Globe.

Mad Men, 2007-2015

Με τον Jon Hamm, την Elisabeth Moss και τον Vincent Kartheiser.

Η σειρά Mad Men προβλήθηκε από το 2007 έως το 2015 και αφορά τη ζωή των διαφημιστών στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1960. Η σειρά παρουσιάζει την κουλτούρα της εποχής, από τη μόδα μέχρι τον τρόπο ζωής, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Ο ηθοποιός Jon Hamm πρωταγωνιστεί ως ο διαφημιστής Don Draper και η σειρά έχει λάβει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων 16 βραβείων Emmy.

Twin Peaks, 1990-1991

Με τους Kyle MacLachlan, Michael Ontkean και Sherilyn Fenn.

Η σειρά Twin Peaks είναι μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε από το 1990 έως το 1991 και ανανεώθηκε με μια τηλεταινία το 1992 και μια νέα σεζόν το 2017. Η σειρά δημιουργήθηκε από τους David Lynch και Mark Frost και ακολουθεί την ιστορία μίας έρευνας για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη Twin Peaks. Η σειρά έχει γίνει σημείο αναφοράς ενώ έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς της σύγχρονης τηλεόρασης.

The West Wing, 1999-2006

Με τους Martin Sheen, Rob Lowe και Allison Janney.

Η σειρά The West Wing είναι μια αμερικανική πολιτική δραματική σειρά που προβλήθηκε από το 1999 έως το 2006. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Aaron Sorkin και ακολουθεί την ιστορία του προεδρικού επιτελείου του Λευκού Οίκου. Η σειρά έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 26 EMMY. Η σειρά έχει επηρεάσει τη σύγχρονη τηλεόραση και έχει θεωρηθεί ως μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών.

The Twilight Zone, 1959-1964

Με διάφορους ηθοποιούς σε κάθε επεισόδιο.

Η σειρά The Twilight Zone, δημιουργήθηκε από τον Rod Serling και πρωτοκυκλοφόρησε το 1959. Είναι μια σειρά ανθολογίας που περιλαμβάνει ανεξάρτητες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, τρόμου και μυστηρίου. Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει μια διαφορετική ιστορία με ένα ξεχωριστό μήνυμα. Η σειρά έχει επηρεάσει πολλούς δημιουργούς και συνεχίζει να θεωρείται μια από τις πιο αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Συνδυάζει τη φαντασία, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την κριτική της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα μαγικό κόσμο που σε καθηλώνει και σε συναρπάζει.