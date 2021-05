Στην μακρά ιστορία του κινηματογράφου έχουν υπάρξει δεκάδες ταινίες με ληστείες – είτε με πολλά, είτε με λίγα λάφυρα -, μόνο λίγες ωστόσο κατάφεραν να ξεχωρίσουν, καθώς διέθεταν όλα όσα χρειάζεται να έχει μια κινηματογραφική ληστεία: τέλειο σχεδιασμό, άψογη εκτέλεση, χημεία μεταξύ των χαρακτήρων, μοναδικό στυλ, περίπλοκες καταστάσεις και φυσικά ανατροπές.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, οι ταινίες με ληστείες τραπεζών τράβηξαν την προσοχή του κοινού, δίνοντας του την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προσπάθεια μερικών απατεώνων να ακολουθήσουν μια πιο γρηγορη οδό για την επίτευξη του Αμερικανικού Ονείρου.

Οι πλοκές τότε ήταν πιο απλές και γενικά η ταινία επικεντρώνονταν σε έναν ήρωα, ωστόσο ο στόχος ήταν ο ίδιος.

Την δεκαετία του ’70 ο πρωταγωνιστής μετατράπηκε σε έναν αντι-ήρωα που προσπαθούσε να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος, ενώ την δεκαετία του ’90 το μοτίβο των ταινιών με ληστείες άλλαξε και μετατράπηκε σε “μια τελευταία δουλειά” πριν την συνταξιοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της Χιλιετίας, τα πράγματα άλλαξαν ξανά, με τις ταινίες με ληστείες να γίνονται πιο πολύπλοκες και να συνδέονται πολλές φορές με ιστορίες του παρελθόντος.

Όπως και να ‘χει, οι ταινίες με ληστείες έχουν καταφέρει να εδραιωθούν ως κινηματογραφικό είδος και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να είναι ιδιαίτερα αγαπητές στο κοινό. Δείτε παρακάτω τις 25 ταινίες με λήστείες που αξίζει να παρακολουθήσετε μια φορά.

1. Heat (1995)

2. Ocean’s Eleven (2001)

3. The Town (2010)

4. The Killing (1956)

5. The Usual Suspects (1995)

