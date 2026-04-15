Δέσποινα Μοιραράκη: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στις οικονομικές του συναλλαγές ήταν κύριος

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Μοιραράκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πρώην συνεργάτη της στο «Cash or Trash», Γιώργο Τσαγκαράκη.

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του STAR ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Η Δέσποινα Μοιραράκη μιλώντας για τον Γιώργο Τσαγκαράκη, υπογράμμισε ότι ήταν εντάξει με τις οικονομικές συναλλαγές του.

«Επειδή πραγματικά ρε παιδί μου… εγώ έμενα δίπλα με τον Τσαγκαράκη. Μέναμε μεσοτοιχία. Μέναμε δίπλα. Τον έβλεπα κάθε μέρα, βγάζει ένα σκύλο… “Γεια σου Γιώργο”, “Γεια σου”. Στο μεταξύ θέλω και ένα ρολόι να πουλήσω, του λέω “δώσ’ το να το πουλήσω εγώ”… Είχαμε πολύ καλή σχέση», άρχισε να λέει ο Γιώργος Λιάγκας.

Είναι φίλος ο Γιώργος. Καταρχάς ας τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιώργος είναι ένας φίλος και γνωστό άτομο. Εγώ, είχα, έχω μία επικοινωνία μαζί του πάντα και ανέκαθεν. Τώρα, όσον αφορά την προσωπική μας σχέση, δεν έχω προσωπική εξάρτηση. Να πάμε λίγο που αυτό σε καίει, και θέλουν σίγουρα κι οι υπόλοιποι να μάθουν. Είναι όσον αφορά την εκπομπή μας…

Το “Cash or Trash” είναι μία εκπομπή που βασίζεται σε ένα διεθνές project. Εγώ εκεί είμαι παρουσιάστρια της εκπομπής. Και είμαι η μοναδική που έχω να κάνω κατευθείαν με τον σταθμό, με το Star. Τώρα, οι αγοραστές μας, οι οποίοι είναι 10 τον αριθμό και 12 και 15, είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες με το σταθμό και με την εταιρεία παραγωγής, την Green Pixel. Δηλαδή το Star δεν έχει κάποια εργασιακή σχέση…

Δεν έχουμε πάει ακόμα σε νέα επεισόδια. Εμείς τελειώσαμε όλα μας τα επεισόδια την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη. Και εκείνες τις δυο τελευταίες μέρες μαθεύτηκε το συγκεκριμένο…», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Κοίταξε, αυτά είναι κάποιες αποφάσεις της εταιρείας παραγωγής. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ προσωπικά», απάντησε στην ερώτηση αν θα συμμετέχει στον νέο κύκλο επεισοδίων ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

«Εγώ είμαι παρουσιάστρια της εκπομπής. Ξέρω, ότι όσο καιρό ήταν στα γυρίσματα κι είχε αυτή τη σχέση, την ανεξάρτητη, o σταθμός και η Green Pixel μαζί του ως αγοραστής, ήτανε στις οικονομικές του συναλλαγές… Κύριος. Ήταν συνεπής», ξεκαθάρισε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη για τον Γιώργο Τσαγκαράκη.

«Και θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος. Η εκπομπή, την ώρα που έρχεται ο πωλητής και γίνεται η εκτίμηση, και πάει μετά μέσα στο δωμάτιο των αγοραστών και είναι 5 αγοραστές, οι οποίοι επαναλαμβάνω είναι ανεξάρτητοι με το concept, με το κανάλι και την Green Pixel, εκείνη τη στιγμή, όταν αγοράσουν κάτι, οποιοσδήποτε αγοράσει, έρχεται εκείνος σε απευθείας επικοινωνία με τον πωλητή και πληρώνει ο ίδιος. Αλλά αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα και ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις», πρόσθεσε η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Δέσποινα Μοιραράκη είπε στον Γιώργο Λιάγκα ότι το ακριβότερο χαλί που έχει πουλήσει στην Ελλάδα είναι αξίας 180.000 ευρώ και ο αγοραστής του ήταν ένας εφοπλιστής.

«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω… δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός, και το… το έψαχνε σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης “ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να του το δώσουμε”. Το έφερα, χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Το χαλί αυτό να σου πω ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος ,με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο. Double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επέστρεψε το Σάββατο (04.04.2026) στην εκπομπή του και έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την περιπέτειά του με τη Δικαιοσύνη.