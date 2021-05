Η Δήμητρα Σιγάλα μίλησε στο OK και στην Μαρία Παπαιωάννου για το ελληνικό #Me Too και τον απόηχο που άφησαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις.

Η ηθοποιός ανέφερε: “Στον βαθμό που αποκαλύφθηκε κανένας δεν το φανταζόταν. Την αρχική απογοήτευση και τον θυμό ωστόσο τώρα την έχουν αντικαταστήσει η ηρεμία και η γαλήνη. Νιώθω ανακούφιση που όλα πήραν τον δρόμο τους και πιστεύω στη δικαιοσύνη.

Οι αξιόποινες πράξεις και συμπεριφορές πρέπει να τιμωρούνται. Εμένα προσωπικά ευτυχώς δεν μου έχει τύχει κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν βίωνα κάτι αντίστοιχο γιατί σίγουρα παθαίνεις σοκ. Αυτό όμως είναι πραγματικά θέμα τύχης και timing. Το ότι δεν έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι καθαρά συγκυριακό.

Αυτό το διάστημα που έβγαιναν και αποκάλυπταν αγόρια και κορίτσια όλα αυτά που τους είχαν συμβεί ήταν τρομακτικό.

Τώρα που έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη το έργο της, πρέπει να βλέπουμε μόνο φως στον χώρο μας. Έφυγε η μαυρίλα και το βάρος που είχε κατακλύσει τις ψυχές μας. Ξεκαθάρισε το τοπίο γιατί είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά, μια αγκαλιά. Μην ξεχνάμε ότι ηθοποιός σημαίνει φως και εμείς μέσα από τη δουλειά αυτή ποιούμε και ήθος.”