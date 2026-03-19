Δημήτρης Αλεξανδρής: Αρχικά είχα επιφυλάξεις για τον ρόλο που υποδύομαι στο «Να μ’ αγαπάς»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Αλεξανδρής και αναφέρθηκε στον ρόλο του Άγγελου που υποδύεται στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και είπε τα πάντα για την καθημερινή σειρά του ALPHA. Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξανδρής χαρακτήρισε το «Να μ΄ αγαπάς» ως «παραμύθι για μεγάλους».

«Αρχικά είχα πολλές επιφυλάξεις. Ο χαρακτήρας που μου προτάθηκε είναι ένας άντρας που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση, κάτι που είναι αρκετά συνηθισμένο στη μυθοπλασία. Ωστόσο, όταν συζήτησα με την παραγωγή και τους συντελεστές, διαπίστωσα ότι δημιουργήθηκε μια εξαιρετική ομάδα και η προοπτική να παίξω έναν τέτοιο χαρακτήρα, με τον τρόπο που μπορούσα να το κάνω, με κέρδισε. Το πιο σημαντικό ήταν ότι πίσω από τη σειρά υπήρχε μια ενδιαφέρουσα και φρέσκια προσέγγιση», εξομολογήθηκε για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά του ALPHA.

«Σκοπός του Άγγελου να αποδώσει δικαιοσύνη για το βαθύ τραύμα που κουβαλά χρόνια ολόκληρα με αυτουργό τον Χαρίλαο Καλλιγά. Μπορεί να κινείται με την ίδια ευκολία τόσο στον υπόκοσμο όσο και στον κόσμο της καλής κοινωνίας», είπε ακόμα για τον ρόλο του Άγγελου.

«Το “Να μ’ αγαπάς” είναι ένα “παραμύθι για μεγάλους”. Μιλάμε για έναν άντρα, έναν επιτυχημένο άνθρωπο που είναι σαν ένας βασιλιάς στην περιοχή του και έρχεται κάποιος να αμφισβητήσει τη θέση του, να διεκδικήσει τον «θρόνο» του. Η μυθοπλασία, το θέατρο και ο κινηματογράφος συχνά χρησιμοποιούν τα βασικά στοιχεία ενός παραμυθιού», δήλωσε στη συνέχεια ο Δημήτρης Αλεξανδρής.