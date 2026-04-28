Δημήτρης Μακαλιάς: Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν με ήθελε στην εκπομπή της, δεν με πίστευε καθόλου

Μία νέα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Μακαλιάς και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Μπέττυ Μαγγίρα αλλά και τα δοκιμαστικά που έχουν κάνει στην ελληνική τηλεόραση τόσο για να συμμετέχει σε σειρές όσο και σε εκπομπές.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (28.04.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα στον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Αντιγόνη Ψυχράμη, ενώ για την Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε ότι στην αρχή δεν τον ήθελε στην εκπομπή της.

«Δεν έχω κάνει τόσα πολλά δοκιμαστικά στην τηλεόραση. Έχω κάνει δύο, τρία για τηλεοπτικές σειρές. Τώρα που το σκέφτομαι, μόνο για του Λάμπρου Φισφή τις σειρές έχω κάνει δοκιμαστικά. Έχω κάνει για το “Κάψε το σενάριο””. Βασικά σε όσα δοκιμαστικά πηγαίνω, δεν με θέλουν στην αρχή. Δεν ξέρω ποιος με βάζει, για καλή μου τύχη! Στο “Modern Family” δεν με θέλανε και τελευταία στιγμή κάτι έγινε και τους άρεσε το δοκιμαστικό. Στο “Κάψε το σενάριο”, ο Λάμπρος δεν με κάλεσε καν. Είμαστε κουμπάροι, αλλά δεν με κάλεσε καν στο δοκιμαστικό και πήγα εγώ. Του λέω “καλά, κάνεις κάτι καινούργιο και δεν με κάλεσες;” και πήγα. Αυτοπροτάθηκα! Δηλαδή μου το λέγανε οι φίλοι μου. Λένε “θα πάμε αύριο σε ένα δοκιμαστικό που κάνει ο Φισφής” και λέω “τι εννοείτε; Παίζω στη σειρά του και δεν μ’ έχει καλέσει;”. Και δεν με κάλεσε, και τελικά πήγα», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Το πρώτο δοκιμαστικό που έκανα για τηλεπαιχνίδι ήταν το “Lingo” και έχω κάνει και για άλλες εκπομπές… Και η Μπέττυ Μαγγίρα να σου πω ότι δεν με ήθελε. Έλεγε “τώρα πού κολλάω εγώ με αυτόν;”. Με βάλανε άλλοι για να γίνει η πρώτη εκπομπή, το “Ποιος είναι πρωινιάτικα;”, έκανε δοκιμαστικό η Μπέττυ με την ομάδα της και δεν με πίστευε καθόλου. Λέει “δεν ταιριάζω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχει τι να μου προσφέρει”. Δεν γνωριζόμασταν. Ελάχιστα, κοινωνικά από το θέατρο. Μετά η αλήθεια είναι ότι δέσαμε. Στο OPEN, δηλαδή, δύο χρόνια, ήταν μια πολύ δυνατή συνεργασία», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι μετά τη «μετακόμισή» της εκπομπής στον ΑΝΤ1, ο σταθμός ολοκλήρωσε μέσα σε έναν χρόνο τη συνεργασία και στη συνέχεια προσπαθεί να αξιοποιήσει τη ζώνη, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει υψηλές πτήσεις στην AGB.

«Δεν νιώθω ικανοποίηση, θα ήθελα να πηγαίνουν καλά, γιατί σε όλες τις επόμενες εκπομπές είναι φίλοι, οπότε θα θελα να έχουν πάει καλά. Και, επίσης, είναι μια ζώνη που ξεκινήσαμε εμείς, γιατί ο ΑΝΤ1 την είχε απενεργοποιημένη για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να έχουμε ξεκινήσει, να έχουμε καθιερώσει μια καινούργια ζώνη στον ΑΝΤ1 και να πηγαίνει καλά. Με στεναχωρεί. Θα ήθελα, δηλαδή, να ευοδώσει μια συνεργασία και να πάει καλά», δήλωσε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ κι εγώ, και το ‘χα πει και τότε πολλές φορές, ότι κάποιες εκπομπές θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο και ωραίο βήμα που έκανε ο ΑΝΤ1 με αυτή την εκπομπή. Αντί να δοκιμάζει κι αυτός τέτοια πράγματα, νιώθω ότι έπρεπε να είχε επενδύσει παραπάνω και να το αφήσει άλλη μια χρονιά. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί έχω και προσωπικό συμφέρον. Θα ήθελα να ‘μαι σε αυτή την εκπομπή άλλη μια χρονιά! Αλλά όταν ένα κανάλι κρίνει ότι αυτή η εκπομπή δεν ταιριάζει στο προφίλ του, εντάξει, λογικό είναι, το αλλάζει. Σε όποιο κόστος» πρόσθεσε για την εκπομπή «I Love Σου Κου».



Για την προσωπική του ζωή και τον γάμο του με την Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Δημήτρης Μακαλιάς σημείωσε: «Δεν προλαβαίνουμε, ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα όταν έχεις παιδιά. Φέτος, ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά και είχα περιορισμένο χρόνο, η αλήθεια είναι».

«Η Αντιγόνη –και καλώς, θα πω εγώ– από την αρχή είχε πει ότι “εμείς έχουμε τη δική μας σχέση και αυτή τη σχέση δεν θέλω να την αλλοιώσουμε καθόλου”. Γιατί παρουσία ενός παιδιού, ξαφνικά αλλάζει πραγματικά, δομικά μια σχέση. Γίνεται κυριολεκτικά ένα σπίτι. Οπότε, η είσοδος ενός παιδιού δεν θέλαμε να ταράξει τη δική μας σχέση. Θέλαμε εμείς να εντάξουμε το παιδί στη ζωή μας και να γίνουμε τρεις. Όχι να σπάσουμε τελείως και να πάμε να κολλήσουμε πάνω στο παιδί. Και είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ και το παλεύουμε και τώρα. Δηλαδή έχουμε χρόνο για εμάς! Χθες το βράδυ βγήκαμε. Έχουμε χρόνο να πάμε τη βόλτα μας, να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να βγούμε να φάμε, να πιούμε, να πάμε σινεμά, να πάμε θέατρο. Πρέπει να έχει ο καθένας και τον προσωπικό του χώρο, κι εμείς σαν ζευγάρι, κι όλοι μαζί σαν οικογένεια», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Τέλος για τα επαγγελματικά του σχέδια ανέφερε: «Στις 4 Ιουνίου ξεκινάμε στο Βεάκειο το “Εγώ θα σας τα πω”. Νομίζω ότι θα είναι η επιθεώρηση του καλοκαιριού. Παίζουν πολλοί, όπως η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Πιατάς, η Παρθένα Χοροζίδου Είναι όλοι εξαιρετικοί. Και έχω μια λατρεία στον κύριο Δημήτρη Πιατά. Σ’ αυτό το μυαλό, σ’ αυτόν τον άνθρωπο, στο εκτόπισμα αλλά και στην αισιοδοξία που έχει για τη ζωή».