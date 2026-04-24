Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το ηχητικό απόσπασμα με όσα είχε πει για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Τώρα ξέρετε τι τον έκανε να με βρίσει τόσο πολύ»

Να βάλει τέλος στην κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτoγλου προσπάθησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σήμερα (24.04.2026) το πρωί στην ραδιοφωνική του εκπομπή, σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα τους.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Myradio 104.6, αποφάσισε να παίξει το επίμαχο ηχητικό απόσπασμα στη ραδιοφωνική του εκπομπή για να λήξει το θέμα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όλα άρχισαν όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την περασμένη Τετάρτη (22.04.2026) μέσα από τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζος λόγω μιας αναφοράς που έκανε για τον ίδιο στην εκπομπή του και τον χαρακτήρισε «καημένο» λέγοντας ότι κάνει μια «απεγνωσμένη προσπάθεια» να πετύχει στο ραδιόφωνο.

Μετά όμως την αυστηρή κριτική που δέχτηκε από τις τηλεοπτικές εκπομπές, που πολλοί σχολίαζαν ότι έθιξε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, χωρίς να έχουν ακούσει τι έχει πει, αποφάσισε να παίξει το ηχητικό απόσπασμα στη ραδιοφωνική του εκπομπή για να λήξει το θέμα.

«Ελπίζω μετά από αυτό να ηρεμήσουμε και πολύ περισσότερο να έχουν και τα πάνελ πραγματικά να σχολιάζουν κάτι, γιατί σχολιάζουν κάτι που δεν άκουσαν. Σας το βάζω λοιπόν, για να σταματήσετε να μου βάζετε λόγια στο στόμα μου, ότι αμφισβήτησα την 30χρονη καριέρα του Γρηγόρη, και από που κι ως που ο Ουγγαρέζος μίλησε για τον Γρηγόρη. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και ορίστε η απόδειξη… Έχει προηγηθεί ένα ανέκδοτο του Γιώργου Λιανού. Δεν το παίζουμε όλο το ανέκδοτο, δεν είναι μονταρισμένο, απλώς δεν παίζουμε όλο το ανέκδοτο» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια, έπαιξε το ηχητικό απόσπασμα στο οποίο ακούγεται να λέει: «Βλέπεις; Αυτοί έχουν φίλερ…Μισό λεπτό να σκεφτώ κάτι που ήθελα, έχει να κάνει με την εκπομπή. Βλέπεις ότι αυτοί δε μιλάνε συνέχεια για πολιτικά; Έχουμε βάλει τρεις σταθμούς και όλοι κάνουν πλάκα. Από ένα λεπτό έχουμε βάλει τον καθένα και κάνουν πλάκα. Εμάς αν μας βάζανε θα άκουγαν…».

Αμέσως μετά το ηχητικό αυτό απόσπασμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε, «Αυτό είναι παιδιά. Γι’ αυτό το πράγμα τρώμε σκ@@ο. Λέει τη γνωμούλα του ο Παπανώτας, η Τσιμτσιλή, ο Γιώργος, τα παιδιά εκεί, τα πάνελ τους. Δεν έγινε τίποτα. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποιος πήγε και του μετέφερε βλακείες του Γρηγόρη και ξέσπασε. Γι’ αυτό βρίζω τον τσάτσο που του τα μετέφερε, δεν το ξέρω καν το άτομο αυτό, δεν τον γνωρίζω. Ή αυτός του μετέφερε ό,τι να ναι για να τον κολακέψει, οι λεγόμενοι αυλοκόλακες.

Ή ο Γρηγόρης δεν ήταν καλά εκείνο το πρωί και όπως την περασμένη εβδομάδα την πλήρωσε ο Λιανός, τώρα την πλήρωσα εγώ. Ας σταματήσει τώρα αυτό για να ξέρετε ότι δεν είπα, και δεν είπαμε τίποτα. Αυτό που ο Γρηγόρης λέει ότι το κάνει 15 χρόνια, εμείς το κάνουμε 19. Βάζουμε και ακούμε άλλους σταθμούς γιατί και καλά δεν έχουμε περιεχόμενο και είμαστε όντως οι χειρότεροι, και να γεμίσει ο χρόνος να πάμε σπίτια μας. Τώρα τουλάχιστον, αν θέλετε να παίξετε το θέμα, θα ξέρετε τι έκανε τον Γρηγόρη να με βρίσει τόσο πολύ».

Τι είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην αρχή της κόντρας πως «κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιό λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος.

Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια. Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον.

Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».