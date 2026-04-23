Δημήτρης Ουγγαρέζος: Έπαιξε απόσπασμα της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου «για να ανέβει η ακροαματικότητα της δικής του» όπως είπε

Δημήτρης Ουγγαρέζος και Γρηγόρης Αρναούτογλου παραμένουν στα «χαρακώματα» με συνεχείς αιχμηρές τοποθετήσεις και σχόλια. Το πρωί της Πέμπτης (23-04-2026) ο ραδιοφωνικός παραγωγός ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που του έστειλε, χωρίς να παραλείψει να δώσει συνέχεια στην κόντρα του με τον παρουσιαστή. Είπε με νόημα ότι προσπαθεί να μάθει από τον καλύτερο.

Όλα ξεκίνησαν ένα 24ωρο νωρίτερα όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χαρακτήρισε «καημένο» τον συνάδελφό του, που κάνει – όπως είπε μια απέλπιδα προσπάθεια να διαπιστώσει γιατί δεν πάει καλά η ραδιοφωνική εκπομπή του. Έδειξε ενοχλημένος από το σχόλιο του συναδέλφου του, για την εκπομπή που παρουσιάζει ο ίδιος στον «Sfera 102,2». Ακολούθησε η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου και η συνέχεια ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

«Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε τον αέρα τους να ακούγεται, για να τσιμπήσουμε κι εμείς κανένα νουμεράκι» είπε σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο «My Radio 104.6».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε χθες. Τα μηνύματα που είναι εναντίον του Γρηγόρη – δε θέλω να πω βρίζουν – δε θέλω να τα κάνω repost.

Αφήστε τους άλλους να βρίζουν, εμείς δεν είμαστε κατά κανενός. Γι’ αυτό έκανα repost αυτά. Όσοι λέγατε αλαζόνας κτλ, δεν τα υιοθετώ και γι’ αυτό δεν τα έκανα repost». Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος όμως δεν έμεινε εκεί, αφού λίγο αργότερα έβαλε να παίξει στη δική του εκπομπή, εκείνη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, για να «ανεβάσει» την ακροαματικότητά του και να «μάθει» από τον «πρώτο» όπως είπε.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Πέμπτης.

Τι είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου.

Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας», είχε πει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.