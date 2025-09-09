Δήμος Βερύκιος: «Αγαπάμε και στηρίζουμε την Κατερίνα Καινούργιου, άσχετα αν μας τσαντίζει»

Τόσο στη μακρά συνεργασία που έχει με το «Happy Day» και την πρωινή ζώνη του Alpha όσο και στην ριζική ανανέωση για την Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Βερύκιος στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, το μεσημέρι της Τρίτης, στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι παραπάνω από 40 χρόνια στον χώρο, 45. Δεν θέλω να πάρω σύνταξη και να ηρεμήσω, όχι. Θα ηρεμήσω και θα ξεκουραστώ όταν πάρω τη λεωφόρο αναπαύσεως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα απαντήσω πως θα ήθελα το “Happy Day” να είναι το φινάλε της καριέρας μου. Δεν ξέρεις, όμως, η ζωή πως τα φέρνει. Δεν είμαι δογματικός», παραδέχθηκε, αρχικά, ο Δήμος Βερύκιος.

«Ό,τι θέλει ας έρθει απέναντι. Το “Happy Day” στη ζωή μου μπήκε χωρίς να το πάρω είδηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα κούραση αλλά ένταση… καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε και από μία ένταση αλλά η ένταση μας τρέφει», είπε ακόμα ο έμπειρος δημοσιογράφος.

Όσον αφορά, δε, την ριζική ανανέωση στην ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου στην πρωινή ζώνη του Alpha, o Δήμος Βερύκιος σχολίασε πως «Δεν είναι κακό να γίνεται σχεδόν ριζική αλλαγή σε μια εκπομπή. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι είναι και βάλσαμο. Θα το δούμε. Το Κατερινάκι το αγαπάμε και το στηρίζουμε γιατί είναι Κατερινάκι. Τώρα, όλα τα άλλα… άσχετα αν μας τσαντίζει».