Disney+: Δείτε τον νέο κύκλος της σειράς «Paradise» – Όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια

Στη σειρά πρωταγωνιστούν Sterling K. Brown και Shailene Woodley
Disney
Ο νέος κύκλος της υποψήφιας για Emmy, δραματικής σειράς του Dan Fogelman, «Paradise», με πρωταγωνιστές τους Sterling K. Brown και Shailene Woodley, είναι τώρα διαθέσιμος, αποκλειστικά στο Disney+.

Στον νέο κύκλο της σειρά του Disney+, ο Ξαβιέ αναζητά την Τέρι στον έξω κόσμο και μαθαίνει πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν τα τρία χρόνια μετά «Την Ημέρα». Την ίδια στιγμή, πίσω στο Paradise, ο κοινωνικός ιστός αποδυναμώνεται, καθώς το καταφύγιο προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των γεγονότων του πρώτου κύκλου, ενώ αποκαλύπτονται νέα μυστικά για την προέλευση της πόλης.

 

PARADISE - "Another Day in Paradise" - Sinatra wakes to discover a new paradigm in the bunker and takes steps to safeguard its biggest secret.
PARADISE - "Another Day in Paradise" - Sinatra wakes to discover a new paradigm in the bunker and takes steps to safeguard its biggest secret.
Στη σειρά «Paradise» πρωταγωνιστούν οι Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV και Charlie Evans, ενώ επιστρέφουν ως guest οι James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty και Jon Beavers.

PARADISE - "Graceland" - Annie is a tour guide in Memphis, Tennessee, when the world ends. Her survival in the ensuing years after The Day is revealed as well as her encounter with a traveling group of survivors.
PARADISE - "Graceland" - Annie is a tour guide in Memphis, Tennessee, when the world ends. Her survival in the ensuing years after The Day is revealed as well as her encounter with a traveling group of survivors.
PARADISE - "Graceland" - Annie is a tour guide in Memphis, Tennessee, when the world ends. Her survival in the ensuing years after The Day is revealed as well as her encounter with a traveling group of survivors.
PARADISE - "Mayday" - Xavier battles the elements and other threats as he follows a broadcast to Atlanta in search of his wife, Teri.
Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Dan Fogelman, ενώ επίσης executive producers είναι οι Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra και John Requa. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television.

