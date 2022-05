Μετά από μια πολυβραβευμένη διαδρομή και συνολικά 3.280 εκπομπές, η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα της, αλλά και την ζωή της. Την Πέμπτη (26.05.2022) ήταν η τελευταία εκπομπή του «The Ellen DeGeneres show» και – όπως ήταν αναμενόμενο – ο αποχαιρετιστήριος μονόλογος της διάσημης ηθοποιού και παρουσιάστριας ήταν συγκινησιακά φορτισμένος.

Το «The Ellen DeGeneres show» μετρούσε 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και είχε στο ενεργητικό του 171 υποψηφιότητες στα βραβεία EMMY, ενώ είχε βραβευθεί 61 φορές στην κατηγορία καθημερινού προγράμματος. Η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) ως παρουσιάστρια της συγκεκριμένης εκπομπής είχε τιμηθεί 16 φορές. «Πριν από 20 χρόνια, όταν προσπαθούσαμε να πουλήσουμε την εκπομπή, κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα λειτουργούσε. Όχι επειδή ήταν διαφορετικό είδος εκπομπής, αλλά επειδή εγώ ήμουν διαφορετική», είπε – μεταξύ άλλων – η παρουσιάστρια, απευθυνόμενη στο κοινό.

Αυλαία με Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Άιλις και Pink

Στην τελευταία εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres), καλεσμένες ήταν η Bilie Eilish, η Pink, αλλά και η Jennifer Aniston που βρισκόταν απέναντι της ως καλεσμένη σχεδόν κάθε χρόνο από την αρχή του «The Ellen DeGeneres show».

Πρώτη στο πλατό εμφανίστηκε η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν και η πρώτη καλεσμένη στην πρώτη της εκπομπή. «Λοιπόν, πήρα διαζύγιο και ξεκίνησα θεραπεία. Και μετά έκανα μια κίνηση που ονομάζεται “The Breakup”. Απλώς δέχτηκα το τέλος», είπε η Aniston όταν ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε όταν τελείωσαν τα Φιλαράκια. Η ηθοποιός της έκανε δώρο ένα χαλί που έγραφε: «Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις».

Στη συνέχεια, είδαμε την διάσημη τραγουδίστρια Billie Eilish, η οποία είχε πάει πρώτη φορά στην εκπομπή σε ηλικία 16 ετών το 2018.

Τρίτη καλεσμένη στην εκπομπή ήταν η Pink, η οποία είναι η συνθέτης του μουσικού θέματος- βραβευμένου με ΕΜΜΥ- με το οποίο άρχιζε κάθε εκπομπή του σόου της Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres). «Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο συναίσθημα για μένα γιατί σε γνωρίζω τόσο καιρό και έχεις δώσει νόημα σε τόσα πολλά στη ζωή μου, προσωπικά, αλλά και στη ζωή όλων» είπε η διάσημη μουσικός.

Ο συγκινητικός μονόλογος

«Σε όλους όσoι με έχουν παρακολουθήσει και υποστηρίξει, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πλατφόρμα. Κι ελπίζω ότι αυτό που κατάφερα τα τελευταία 19 χρόνια να σας έκανε χαρούμενους και ότι μπόρεσα να πάρω έστω λίγο από τον πόνο που είχατε σε μια άσχημη μέρα» είπε η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres), αποχαιρετώντας το κοινό του «The Ellen DeGeneres show».

«Ελπίζω ότι σας ενέπνευσα να κάνετε άλλους ανθρώπους χαρούμενους και να κάνατε καλό στον κόσμο, να νιώσατε ότι έχετε έναν σκοπό. Και το έχω πει και παλιά, αλλά θα το ξαναπώ. Αν έχω καταφέρει κάτι τα τελευταία 19 χρόνια, ελπίζω να είναι ότι σας ενέπνευσα να είστε ο εαυτός σας- ο αληθινός, αυθεντικός εαυτός σας», πρόσθεσε -μεταξύ άλλων – η παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης και στο πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για εκείνη στον χώρο, όταν ξεκίνησε η εκπομπή. ««Όταν ξεκινήσαμε αυτό το show, δεν μπορούσα να πω “gay” στην τηλεόραση. Δεν επιτρεπόταν να πω “gay”. Δεν μπορούσα να πω “εμείς” γιατί αυτό θα μαρτυρούσε ότι ήμουν με κάποια», συνέχισε η Ellen DeGeneres και στράφηκε προς τη σύζυγό της Portia de Rossi, που βρισκόταν εκεί.

«Σίγουρα δεν μπορούσα να πω “η σύζυγος” και αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήταν νόμιμο για τους ομοφυλόφιλους να παντρεύονται, και τώρα λέω “η σύζυγος” όλη την ώρα. Πριν από 25 χρόνια, ακύρωσαν την κωμική σειρά μου επειδή δεν ήθελαν μια λεσβία να είναι στο primetime μία φορά την εβδομάδα. Είπα: “Εντάξει, τότε θα είμαι καθημερινά. Τι λέτε για αυτό;”», σημείωσε έπειτα.

Οι καταγγελίες που έφεραν τους τίτλους τέλους

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος του «The Ellen DeGeneres show» ήρθε δύο μετά τις καταγγελίες πρώην εργαζομένων για ένα τοξικό, εργασιακό περιβάλλον. Και η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) μπορεί να απολογήθηκε δημόσια για όσα της καταλόγιζαν, ότι δηλαδή ήταν επικεφαλής μιας εκπομπής στην οποία εργαζόμενοι δέχονταν ρατσιστικά σχόλια και άλλου είδους παρενοχλητικές συμπεριφορές, και να δεσμεύτηκε ότι όλα θα αλλάξουν, αλλά τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης την οδήγησαν πριν λίγους μήνες να ανακοινώσει ότι αυτός θα ήταν ο τελευταίος κύκλος του «The Ellen DeGeneres Show», μετά από 19 χρόνια.