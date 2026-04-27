Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς έρχεται στις 15 Μαΐου στη Μύκονο για τα γυρίσματα της σειράς

Η Λίλι Κόλινς, η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» έρχεται – ξανά – σύντομα στη χώρα μας, προκειμένου να γυρίσει τα νέα επεισόδια του αγαπημένου σίριαλ του Netflix.

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει αποφασιστεί γυρίσματα του 6ου κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκε τη Δευτέρα (27.04.2026), η Λίλι Κόλινς έρχεται στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από ένα πολυμελές συνεργείο άνω των 200 ατόμων.

Η ταλαντούχα ηθοποιός αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου 2026 για γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου 10 μέρες.

Οι τοποθεσίες που θα γυριστούν τα πλάνα δε θα είναι μόνο γνωστά τουριστικά σημεία του νησιού, όπως τα Ματογιάννια και οι Ανεμόμυλοι, αλλά θα περιλαμβάνουν γραφικές παραλίες και ιδιωτικές βίλες. Η επιλογή του νησιού φέρεται να ήταν ιδέα του εκτελεστικού παραγωγού της σειράς, Στίβεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με τη νησί.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι στην Ελλάδα θα γυριστούν συγκεκριμένες σκηνές του «Emily in Paris» και όχι ολόκληρα επεισόδια ή σεζόν.